Las mejores fotos del estreno de Peñarol

La imagen de Peñarol en el debut en la Liga Nacional no fue mala. Se encontró con un rival que llegaba con más ritmo de juego, finalista del Súper 20 y uno de los candidatos a pelear hasta las instancias finales de la temporada, y lo luchó, le costó, estuvo en desventaja durante toda la noche, pero no se rindió y forzó el tiempo suplementario. Ahí llegó otra ráfaga de Quimsa para escaparse y ya no hubo vuelta atrás. Las mejores fotos de la primera noche liguera en el Polideportivo, como siempre, en el lente de Diego Berrutti.