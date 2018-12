Mar Chiquita, Once Unidos y Unión festejaron en el Torneo Clausura

Tras apasionantes definiciones, se consagraron los nuevos campeones de la Copa San Cristóbal Seguros del Torneo Clausura de la Asociación Marplatense de Voleibol. Mar Chiquita, Once Unidos y Unión fueron los clubes que festejaron en las distintas categorías de la rama femenina y masculina días atrás. El presidente de la AMV, Fabián Altamirano, felicitó a "jugadores y entrenadores por animar una verdadera fiesta del vóley" y aseguró que "se cerró un estupendo año de competencia con intenso nivel que confirma el crecimiento de la asociación".

En las divisiones inferiores femeninas, celebraron Mar Chiquita, Once Unidos y Unión. El "rojinegro" se coronó en Sub 17 y Sub 15 tras vencer a Balcarce Vóley en sendas ocasiones. El "verdiblanco" se dio el gusto de gritar campeón en Sub 13 al vencer a Mar Chiquita mientras que el "celeste" levantó la Copa San Cristóbal Seguros en Sub 19 luego de ganarle a Once Unidos.

En las divisiones mayores, Mar Chiquita se alzó con los títulos en disputa. En primera prolongó su reinado por vigésimo séptima vez consecutiva tras ganarle a Unión al tiempo que en maxivóley festejó con una victoria ante Español de Villa Gesell. Por su parte, los varones triunfaron en la Liga Regional Mar y Sierra al superar a Once Unidos.

El presidente de la AMV, Fabián Altamirano, junto a miembros de Comisión Directiva, participó de las ceremonias de premiaciones. En ese marco, felicitó a "jugadores y entrenadores por animar una verdadera fiesta del vóley" y aseguró que "se cerró un estupendo año de competencia con intenso nivel que confirma el crecimiento de la asociación". Para finalizar, agradeció "el gran apoyo al voleibol de San Cristóbal Seguros, compañía que se comprometió y realizó un aporte fundamental para los premios en todas las categorías”.