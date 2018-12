Se viene último gran show del Festival de Jazz: desde Estados Unidos, el imperdible Ken Vandermark

Este sábado 8 de diciembre, como ocurrirá con el escenario al aire libre de Plaza Mitre, el ciclo de conciertos en el Teatro Colón llega a su fin. Y lo hace, sin duda, con uno de los más destacados artistas internacionales de la escena del jazz.

A partir de las 21, luego del Juan Pablo Navarro Septeto, el imperdible Ken Vandermark (USA) se presentará con Made to Break en Hipólito Yrigoyen 1665.

Para quienes no la conocen, como indicó The New York City Jazz, esta formación estadounidense es “esencial para todos los interesados en la evolución creativa de la música”. La combinación de elementos de Etiopia, junto con las nuevas ideas musicales de John Cage y Morton Feldman, forman composiciones que se reestructura en cada presentación y generan un manejo de las melodías, el sonido y el ritmo completamente único. Este sistema creativo le da a su música una flexibilidad y una inmediatez sin precedentes. Al cuarteto de batería, bajo eléctrico, máquinas y saxos lo integran Ken Vandermark, Tim Daisy, Christof Kurzmann y Jasper Stadhouders.

Entre tanto, el contrabajista y compositor Juan Pablo Navarro presentará con el septeto “Tangos de la posverdad” su recientemente editado trabajo discográfico, de una fuerte raíz tanguera con notables influencias del jazz y la música contemporánea.

Un conjunto de composiciones potentes e intimistas entre las que se confunden postales de un nuevo sonido de Buenos Aires. Además de las obras de su autoría, Navarro incluyó en este trabajo algunas versiones propias de clásicos de diferentes épocas.

Hip Hop y Cumbia Grande en Plaza Mitre

Desde su primera edición, el Festival Mar del Plata Jazz apostó a intervenir el espacio público, como una forma de compartir la música y como una instancia más de dar a conocer las particularidades del género que le da sentido. Por eso, en distintos puntos de la ciudad, ante cada nueva convocatoria, desde Imrpovisación Colectiva en Mar del Plata garantizan uno o dos escenarios al aire libre, con entrada libre y gratuita.

Y en este marco, este sábado, la sede del Festival en Plaza Mitre cerrará también su ciclo de recitales con dos grandes expresiones artísticas. Por un lado, Matías Grisolia (mta) y la Fuerza; y por el otro, la Orquesta Cumbia Grande.

MTA es un rapero marplatense que grabó su primer disco hace 2 años, pero fue durante la edición del segundo material que empezó a ensayar sus primeras composiciones con una banda y ya sin pistas. A lo largo de los ensayos, los temas fueron mutando y alejándose cada vez más de las versiones originales. Actualmente, la banda cuenta con trompeta, saxo, bajo, batería, teclado y voz. Y los temas, si bien predomina el hiphop, lucen tintes jazzeros y funkeros.