Malena, una marplatense de 16 años que fue invitada a cantar por David Lebón

El último martes, David Lebón pasó por Mar del Plata para brindar un gran show con su banda en el Radio City, presentando su último disco "Encuentro supremo". Una noche que quedará para el recuerdo eterno de la marplatense Malena Galaverna, una joven cantante de 16 años que fue invitada especialmente por su ídolo de 65 (¡casi cinco décadas de diferencia!) a interpretar una canción.

Promediaba el concierto, cuando el exintegrante de Pappo´s Blues. Pescado Rabioso, Polifemo y Serú Girán sorprendió al público: "Quisiera presentarles a una persona que cuando vi el video que me mandó, me encantó. Tiene 16 años...les presento a Malena. Por favor, un aplauso bien fuerte".

Juntos, interpretaron uno de los clásicos del músico, la bella "El tiempo es veloz" (del disco homónimo, 1982). En diálogo con 0223, Malena contó cómo logró llegar hasta el artista, con una "ingenieria" que comenzó en diciembre cuando el artista recibió el premio "Lobo de Mar" en el hotel Costa Galana de esta ciudad. "Logré pasar a la fiesta para sacarme una foto con él, con la excusa que mi profe le tenía que llevar una guitarra a David. Me emocioné un montón cuando lo conocí, le conté que cantaba y me dijo que me iba a invitar a su show de enero", relató.

Dos días después, su profesor, el músico Federico Serravalle la grabó cantando una canción de Serú Girán, "Esperando nacer", y envió el video a un amigo en común con Lebón: "Había sido una grabación muy sencilla, casi sin práctica, le llegó a David y le gustó. Mandó un audio a su amigo diciendo que quisiera invitarme a cantar con él".

Desde entonces y hasta días antes del concierto, Malena -fanática de The Beatles, Pink Floyd y Serú Girán- no sabía si sacar entradas o recibir el llamado de la invitación del músico. "Estábamos viendo si se acordaba. Mis viejos sacaron entradas para toda la familia, yo otras ocho con la compu", contó la marplatense. "Hasta que el viernes nos avisaron que me citaron a la prueba de sonido del show, 20.30".

Respecto a la elección de la canción a interpretar, la joven contó sonriente que "coincidimos con David. A mí me habían preguntado cuál me quedaba mejor, y elegí El tiempo es veloz, y él respondió que justo pensaba sugerirme esa melodía".

Ya el día del recital en el Radio City, Malena intentó manejar los nervios. Pero la emoción, lógicamente la invadió. Estaba por cantar en público junto a su ídolo, aquel que siempre escuchó desde niña: "Cuando lo vi me largué a llorar y lo abracé. Me decía ´no llores!´ (risas). Él es muy cálido, muy contenedor, y se humanizó mucho conmigo. Y todos sus músicos son como él, muy atentos y buena onda. No te hace sentir que estás hablando con David Lebón".

Y agregó que en el momento de salir ante el público, se tranquilizó: "Fui recontra ensayada, probamos dos veces la canción para ver el orden de las estrofas, y luego vimos el show con mi papá entre bambalinas. No me puso nerviosa la gente, había mucha familia en la sala. Sí el hecho de verlo y cantar con él, es mi ídolo y eso era lo más loco".

Lo cierto es que Malena, que también toca la guitarra, se lució ante los espectadores. David Lebón, poseedor de una de las voces más importantes del país, la fue guiando con una sonrisa, sin parar de demostrarle un cariño paternal sobre el escenario. Los aplausos fueron fuertes y la marplatense quedó casi paralizada por la felicidad. "Luego del show yo estaba llorando, al salir del escenario me volvió a abrazar. Pidieron pizzas en el camarín y me ofrecieron, yo tenía el estómago cerrado de los nervios."

Malena Galaverna dice cantar "desde que tengo uso de razón". En quinto grado asistió a un taller de comedia musical y luego a un instituto, pero en clases grupales con la colmaban. Por eso, desde el año pasado toma clases de forma individual con Federico Serravalle. Y en los actos del colegio siempre la invitan los maestros "porque saben que siempre digo que sí (risas)". Pese a su juventud, parece tener las cosas bastante claras respecto a su futuro: "Si se da la oportunidad obviamente me gustaría vivir de esto. Muchos chicos entienden que la música a veces pasa por ser famoso o no, pero mi objetivo es aprender, que es lo que me gusta, es lo más lindo y no termina nunca."

A modo de consejo, su ídolo David Lebón le brindó unas palabras que la marcaron: "Me dijo que no pierda la pasión y la humildad. Dos cosas que justamente lo caracterizan muchísimo a él", finalizó.