Boca se ilusiona con el "tri" en el Nacional

Las chicas de Boca no se conforman con lo obtenido y se preparan para volver a festejar. (Foto: Prensa Affeba)

Boca va por el tricampeonato. No se conforma con otro premio. El "Xeneize" festejó en las primeras dos ediciones del Nacional organizado por AFFEBA y quiere otra vuelta. Uno de los mejores equipos del fútbol femenino de Mar del Plata apunta a levantar nuevamente la copa, y así lo dejaron en claro Macarena Campos y Rocío Pessina, dos de las referentes del equipo Sub 18.

"Al igual que en el Nacional 2015 y 2016, queremos dejar al club siempre arriba. Esperemos repetir la historia. Pienso que vamos en un muy buen camino, los entrenamientos siempre se basan en la táctica más que nada y eso es lo que necesitamos nosotras", lanza Campos, volante de muy buena pegada. Pessina, delantera potente y habilidosa, agrega: "la pretemporada la empezamos a principio de año en la playa y en nuestro predio. El tricampeonato no se va a ganar solo. Hay que poner todo".

Sobre el presente del plantel, "Macu" comenta: "Hay muchas chicas nuevas que subieron de Sub 16 y es difícil entenderse. Pero a medida que pasan los entrenamientos nos vamos conociendo más y el equipo va mejorando". Y Pessina, luego, remarca los objetivos: "Tenemos que seguir entrenando con todo para demostrar lo que tiene cada categoría del club y también para que todos vean el esfuerzo que se hace durante el año, ya sea de los técnicos y de las jugadoras".

Después, las dos referentes hablan de sus propósitos personales. "Quiero superarme día a día y demostrar que por más que tenga la ´10´ en la espalda no significa que agarre la pelota y haga todo de lujo. Mi juego siempre fue jugar en equipo y trato de mejorar eso. Ser buena jugadora no es hacer caños o jugar sola y perderla", explica Campos, una de las piezas importantes de la Selección Sub 16 que representó muy bien a la Asociación del Fútbol Femenino de la Provincia de Buenos Aires en la Liga de Desarrollo de la Confederación Sudamericana y la AFA en 2017.

"Es más productivo hacer un buen pase a las delanteras y no perderla en el medio, tirar paredes y que termine bien la jugada. Siempre pensé en eso y este año lo quiero hacer mejor", agrega la autora del primer gol en el partido por el tercer puesto del importante certamen internacional contra Platense, que finalizaría con triunfo por 4-0-

Pessina, quien se consagrara como la máxima anotadora de categoría Reserva en el Torneo Apertura 2017 organizado por AFFEBA y también obtuviera ese galardón en el Nacional 2016; cuenta que "mis objetivos son darle lo mejor al equipo y siempre intentando hacer los goles para poder ganar".