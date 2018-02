Puso en marcha el auto de su papá y se metió en el salón de una estación de servicio

Un singular siniestro que milagrosamente no dejó heridos pero sí importantes daños materiales se produjo el sábado a la madrugada cuando un adolescente de 13 años puso en marcha el auto de su padre y terminó dentro del salón de una estación de servicio.

El dueño del rodado no tenía seguro por lo que el vehículo quedó secuestrado.

A la una y media de la madrugada el menor le dio arranque al VW Polo que su padre estacionó en la dársena frente al café de la estación de servicio ubicada en ruta 2 y Constitución. El auto estaba en cambio por lo que ingresó al salón y provocó rotura de vidrios y el mobiliario.

Tras confirmar que no había personas heridas y en virtud de que el conductor no tenía registro y el auto no estaba asegurado, personal policial lo secuestró.