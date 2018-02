Aldosivi empieza la recta final rumbo al sueño del ascenso

Luego de haber tenido fecha libre en el reinicio del torneo, Aldosivi hace su estreno oficial en 2018: desde las 17, visitará a All Boys, por la 14º jornada de la B Nacional.

El "Tiburón", con la incorporación de dos jugadores de jerarquía como el defensor Maximiliano Velázquez (capitán del Lanús finalista de la Libertadores) y el delantero Cristian Chávez (exSan Lorenzo), apunta de lleno al retorno a primera división. Hoy a 5 puntos del primer puesto que otorga el ascenso y que ostentan Atlético Rafaela (tiene 2 partidos más) y Villa Dálmine (ganó ayer), los marplatenses buscarán extender el buen cierre de torneo del año pasado, con siete puntos sobre nueve jugados desde la llegada del entrenador Gustavo Álvarez.

La pretemporada fue muy buena, con victorias ante Unión de Santa Fe, y una remontada bárbara para empatarle a las figuras de Boca (2-2) y luego ganarle en los penales en el Minella. El plantel no tuvo lesionados de gravedad, y reinó el clima de optimismo e ilusión.

El delantero Fernando Telechea, con una sobrecarga muscular en uno de sus gemelos, iba a ser probado durante la mañana para ver si podía ser de la partida.

All Boys marcha 19º en la tabla, con 15 puntos, y viene de empatar 3 a 3 como local ante Ferro, en un partido pendiente de la decimosegunda fecha. El entrenador Ignacio González repetiría el once titular. Como local, el elenco de Floresta no pierde desde el torneo pasado, llevando 9 partidos sin derrotas (7 triunfos y 2 empates).

El torneo, del cual restan 12 fechas, otorga dos ascensos: al que termine primero en la tabla, y al ganador de un reducido entre los equipos que terminen del puesto 2 al 9.

Aldosivi, tras este compromiso, recibirá a Mitre de Santiago del Estero, el lunes 19 desde las 21.05.

Equipos

All Boys: Nahuel Losada; Agustín Suárez, Frontini, Ibars y Lusnig; Hugo Soria, Gino Acevedo, Canuhé y Brian Guerra; Maximiliano Salas y Facundo Castro. DT: Ignacio González.

Aldosivi: Sebastián Moyano; Ismael Quilez, Parnisari, Maximiliano Velázquez y Canever; Diego Villar, Roberto Brum y Arnaldo González; Antonio Medina, Fernando Telechea y Christian Chávez. DT: Gustavo Álvarez.

Hora: 17

Arbitro: Héctor Paletta.

Cancha: estadio "Islas Malvinas", de All Boys (Buenos Aires).

TV: vía You Tube, con la transmisión partidaria de Agrupación Sangre Verde TV y TyC Sports Play.