Santiago Muñiz quiere volver a ser en Australia

“Los objetivos siguen siendo igual de ambiciosos para este 2018, pero la prioridad es sentirme bien, sano y así poder ir paso a paso”. Santiago Muñiz experimentó lo difícil que es para un atleta de alto rendimiento estar lesionado, lejos de la competencia, durante un período extenso de tiempo. Será por eso que este marplatense de 25 años, que estuvo casi siete meses afuera del circuito mundial por culpa de una lesión en la rodilla izquierda (síndrome de Hoffa), quiere ir de a poco, aunque sin renunciar a su sueño de ser el primer argentino en llegar a la elite del surf, el famoso Championship Tour (CT) que está compuesto por los 32 mejores surfistas del mundo.

Y para eso el campeón mundial más joven que tuvo la historia del Mundial ISA (18 años) se encuentra en Australia para volver a la acción en dos torneos de 6.000 puntos (los segundos en importancia). Primero, desde el miércoles 20, competirá en el Burton Automotive Pro en Newcastle y desde la otra semana, en el Vislla Sydney Surf Pro de la capital. “Son competencias importantes, estarán varios de los surfistas top y son playas de fondos de arena con olas que me gustan mucho: constantes, rápidas, aunque sin tanto tamaño”, describe el rider estrella de Quiksilver Argentina.

El último torneo de Muñiz fue el US Open, cuando quedó eliminado de forma polémica en la segunda ronda, el 2 de agosto. Surfeó muy bien pese los recurrentes dolores que venían desde mayo y que en septiembre le hicieron tomar la decisión de parar. “No era una lesión grave, pero sí muy rebelde y molesta y si no dejaba de surfear, no se me iba a ir”, recuerda Santi, quien dividió su recuperación entre Bombinhas (Brasil), donde reside su familia, y Mar del Plata. Cuando tomó la determinación, le pidió a la World Surfing League uno de los cupos por lesión para evitar tener que disputar las qualy en torneos top y la WSL se lo otorgó. Claro, cuando se oficializó, Muñiz ya había caído hasta el puesto 70° del Qualyfing Series (el QS otorga 10/12 lugares para el CT) y entonces en estos torneos en Australia tendrá que comenzar desde la primera ronda.

Muñiz tiene el alta médica desde hace poco más de un mes y las sensaciones son positivas, aunque sabe que todavía no está como hace un año, cuando arrancó afilado la temporada pasada del QS. “Me siento muy bien, fuerte, sin dolores. Llevo un mes surfeando, pudiendo tirar las maniobras que me gustan, aunque a la vez noto que todavía me falta para volver a ser el que quiero. Confío en que lo lograré con el correr de las semanas y los torneos”, explica quien representa a San Lorenzo en el circuito mundial. “Voy a Australia con el traje y el escudo en la tabla y con la garra que nos caracteriza a los Cuervos a la hora de superar obstáculos”, dice Santi, con una sonrisa, cuando se le recuerda cuánto empuja su pasión por el Ciclón.

La larga inactividad no afecta, eso sí, sus metas en el concierto mundial. “Por más que lleve siete meses sin competir, yo siempre sueño con lo máximo. Yo me veo bien, surfeando de igual a igual con los mejores. Yo sé que en algún momento voy a llegar, sólo es cuestión de tiempo. Por ahora entiendo que debo ir paso a paso, buscando mi mejor forma y así llegarán los resultados”, explica quien hace años es el mejor argentino en el tour (estuvo entre los puestos 46° y 52° entre 2014 y 2016) hasta la lesión del 2017. “Pero lo primero es volver a ser y en eso estoy”, dice, sin dudar. La historia de este 2018 comienza en Australia y Muñiz está preparado para empezar a escribirla en grande.