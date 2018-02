Largas filas en los bancos después del paro y los feriados de Carnaval

Desde muy temprano, miles de personas se acercaron a los bancos de la ciudad para retirar dinero de los cajeros electrónicos que recién normalizaron su funcionamiento después de las 10 de la mañana y que habían sido vaciados durante el fin de semana. En el caso del Banco Provincia, sumaron en total 6 días sin recarga ni actividad bancaria.

Cerca del mediodía cientos de personas se agolpaban en varias entidades tanto para retirar efectivo como para realizar trámites en los bancos que reabrieron hoy sus puertas luego del paro del último viernes y los posteriores feriados de Carnaval. La espera generó malestar entre algunos usuarios. 0223 estuvo en la esquina de San Martín y Córdoba, epicentro de la actividad bancaria, y dialogó con los usuarios.

Guillermo, empleado de comercio, comentó que “hace una hora que estoy haciendo cola y con este calor se hace insoportable. Si no tuviera la necesidad no lo haría pero no me quedó un mango”. Con respecto a los motivos de la medida de fuerza bancaria, el trabajador sostuvo que “entiendo a los bancarios que reclamen lo que tengan que reclamar, pero esta vez nos dejaron sin guita”.

Allí también estaba Marta, una jubilada que debió hacer la fila durante bastante tiempo, protegiéndose del sol con una carpeta. “El paro está perfecto, uno lo entiende y a nosotros, los jubilados, también nos vendría bien un aumento, pero fueron muchos días sin poder sacar dinero”, señaló.

Un poco más enojado, Rubén, transportista declaró que “los bancarios no tiene derecho a dejar a la gente sin plata tantos días, es una vergüenza”. “Si yo dejo de trabajar tantos días sencillamente me echan”, concluyó.