Zeballos debutó con el pie derecho en Buenos Aires

Con solidez y contundencia, el marplatense Horacio Zeballos comenzó de la mejor manera el Argentina Open en el Buenos Aires Lawn Tennis y se metió en la segunda ronda tras superar al italiano Marco Cecchinato por 6-1 y 6-4, en sólo una hora de juego. En esa instancia, tendrá una dura medida frente al máximo favorito, el austríaco Dominic Thiem.

La localía muchas veces genera una presión mayor y no permite jugar con soltura. Sin embargo, “Cebolla” no dejó dudas y se mostró en muy buen nivel, no dejó pasar las chances que tuvo y tomó ventaja rápidamente ante el italiano. Apenas 26 minutos necesitó para llevarse el primer set por un categórico 6-1.

La segunda manga fue diferente, Cecchinato levantó el nivel y le opuso mayor resistencia al marplatense que no se desesperó y cuando tuvo la oportunidad logró el quiebre que lo encaminó al triunfo por 6-4.

Más allá de la victoria, lo que viene será complicado para el jugador surgido en el Edison Lawn Tennis. Porque en el camino tendrá ni más ni menos que al máximo favorito, el austríaco Dominic Thiem, número 3 del ránking mundial, que vino a jerarquizar el torneo argentino y tiene todos los boletos para llevarse el título. Pero el marplatense tiene algunas difíciles ganadas y quiere dar la gran nota de la segunda ronda del Argentina Open.