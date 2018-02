Comienza la paritaria docente: “Provincia llama tardíamente para buscar el conflicto”

Este jueves a las 17 el Frente de Unidad Docente, conformado por los gremios de Suteba, Amet, FEB, Sadop, UDA y Udocba, se sentarán con representantes de los ministerio de Educación y Trabajo bonaerenses, para empezar a discutir los salarios de los maestros, a sólo 20 días del comienzo de clases.

Este “tardío” llamado a paritarias fue analizado por Gustavo Santos Ibañez, que en diálogo con 0223, consideró que esta decisión del gobierno de María Eugenia Vidal, “no fue por olvido” sino que “busca el conflicto”.

“Esta tardía primera discusión se hace después de tres pedidos por escrito que se hicieron con antelación, a lo que no hubo respuestas. Incluso el gobierno provincial está violando lo que firmó en paritarias, que establecía que en noviembre debían comenzar a discutir todas las comisiones paritarias. La Provincia no se ha quedado en el camino por olvido, sino que parece buscar el conflicto. No está tomando las decisiones políticas para resolver la situación docente en el distrito más grande del país y con casi 5 millones de alumnos”, cuestionó Santos Ibáñez.

En esa línea, el dirigente adelantó que los sindicatos docentes “no aceptarán un 15%, sin cláusula gatillo y en cómodas cuotas como indican los primeros trascendidos. La canasta básica del Indec está en los 16.677 pesos y el sueldo inicial en 12.150 y el básico de 5.100 pesos, por lo que estamos muy debajo de esto. Un 15% no alcanza a cubrir la pérdida del poder adquisitivo durante este año y mucho mas cuando los centros económicos más cercanos al Gobierno están planteando una inflación del 20 al 21% y los datos que nosotros manejamos desde la Unmet, que es la Universidad Metropolitana de Educación y Trabajo, que es un espacio conformado por economistas y técnicos de la CGT y CTA, hablan de una inflación que llegaría al 24 o al 25%. No vamos a firmar un salario a la baja”, resaltó el titular del Suteba.