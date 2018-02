Polémica: un manual escolar destaca la presidencia de Macri y el “sí se puede”

Un manual para chicos de sexto grado fue considerado de "adoctrinamiento oficialista", ya que destaca algunas de las medidas del gobierno de Cambiemos así como resalta a través de una fotografía, la figura del presidente Mauricio Macri.

Distribuido por la Editorial Aique, generó una gran polémica en las redes sociales y por estar guionado por la propia administración de Provincia de Buenos Aires. Sin embargo el ejemplar recopila de manera genérica y rápida -dado que está orientado a niños de 11 y 12 años- distintas políticas de los gobiernos argentinos.

La polémica comenzó a partir de las citas que el propio manual de ciencias sociales hace sobre el presidente Macri, donde se detallan frases como: “Tomó medidas de fuerte impacto como la eliminación de las restricciones a la compra de moneda extranjera y, además redujo considerablemente las retenciones a varios productos agrícolas". “El Gobierno también impulsó medidas orientadas a combatir la inflación, como el freno a la emisión de moneda y la suba de las tasas de interés, y otras orientadas a la obtención de créditos e inversiones extranjeras”, indica el texto.

Otro polémico fragmento es un apartado que narra el ascenso de Cambiemos en las elecciones de 2015: “Uno de los eslóganes que se convirtieron en una fuerza para el cambio fue el ‘si, se puede’, que repetían los miembros del frente Cambiemos y sus simpatizantes", detalla el ejemplar.

No obstante fuentes cercanas al Gobierno bonaerense aseguraron a Perfil que "la Provincia no hizo ni distribuyó ese libro", y advierten que "La Provincia no va a utilizar ese libro de textos".