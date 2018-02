Fernando Iglesias: “Hugo Moyano integra el club del helicóptero”

Fernando Iglesias es uno de los contundentes polemistas de la Argentina. Lo fue como diputado, entre 2007 y 2011, pero también, en su vuelta al llano, sin partido y en soledad, cuando enfrentó al kirchnerismo como un simple periodista. Hoy, reincorporado a la lucha política como Diputado por la coalición gobernante, presenta “El año que vivimos en peligro, un análisis del primer año de Cambiemos en el poder”.

En una entrevista con 0223, Iglesias brinda detalles de su trabajo, donde no solo argumenta en favor de muchas de las decisiones del gobierno del presidente Mauricio Macri, sino que pone especial énfasis en las dificultades generadas por la herencia dejada por el kirchnerismo.

Más aún, analiza y denuncia los palos en la rueda puestos por el sector político que Iglesias describe como "El Club del Helicóptero", que no es otra cosa que el kirchnerismo y otros sectores políticos trabajando para que el presidente Macri no llegue -como no llegaron otros gobiernos no peronistas- a cumplir su mandato en 2019.

“El año que vivimos en peligro” es un alegato, una herramienta política, un retrato de la Argentina y una de las formas en que Iglesias batalla para que no se cumplan los sueños del Club del Helicóptero.

-¿Cómo nació la idea del libro?

La idea del libro nació de tratar de hacer un testimonio de los dos años de gestión de Cambiemos. Hay una base de una idea que es fuerte en todo el libro. Creo que se subestiman los logros de Macri.

-A pesar de sus logros en los ámbitos deportivos, empresarial y políticos, ¿la clase política sigue subestimando al presidente Mauricio Macri?

Hay un prejuicio con respecto a Macri, al Pro y al estilo de hacer política. Yo lo escucho todo el tiempo. Es muy raro ya que armaron un partido, como pidió Cristina, y gobernaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hoy gobiernan el país con un enorme éxito. Eso no quiere decir que las cosas están fantásticas pero sacaron a un país de terapia intensiva y lo pusieron en terapia intermedia en dos años. Eso es un gran éxito.

-En el 2015, la gente votó un cambio y eligió a Cambiemos. ¿Está claro qué tipo de cambio optó gran parte la ciudadanía argentina?

Todavía no está claro que cambió votó la gente en el 2015. Sucede que hay muchas formas y visiones de cambios. Cambiemos no es un partido ideológico. Cambiemos es un instrumento que encontró la Argentina para salir de la decadencia que la había condenado el populismo neoliberal de los 90 y el populismo pseudo revolucionarios de la década saqueada. Por lo tanto, acumula gente que es liberal, de la Coalición Cívica, peronista, radical y progresistas.

-Sin embargo, constantemente distintos sectores insisten sobre que el gobierno de Cambiemos es de derecha…

Claramente, no lo es. Cambiemos no es un gobierno de derecha. No lo digo yo, lo dicen los hechos. Es la primera vez que la Argentina sale de una crisis tan profunda, como la que existía en el 2015, sin un ajuste monstruoso y sangriento sobre los trabajadores y las clases medias.

Cambiemos heredó una situación dramática con una gran recesión en el país. Se está saliendo de esa situación sin aumentar la pobreza. Incluso, se está bajando la pobreza, hay más empleo y el país está creciendo. Hay errores pero se está yendo por el camino correcto. En el 2017, Cambiemos sacó más votos que en el 2015 en el conurbano y Cristina sacó menos votos que Aníbal Fernández. Eso quiere decir algo.

-En un tramo del libro, considera que el peronismo fue la peor desgracia que le pasó a la historia argentina, si se exceptúa la dictadura de Videla. ¿Por qué? ¿No es una exageración?

Después de la dictadura de Videla, el peronismo fue lo peor que le pasó al país. No tengo dudas. Menen inauguró un régimen de corrupción inédita para la democracia en la Argentina y creó un sistema económico que explotó en las manos de De la Rúa. Mientras tanto, durante el gobierno de los Kirchner hubo récord de corrupción, la tercera inflación más alta del mundo, rutas devastadas y el 30% de pobreza. Todo eso en 12 años donde la soja promedio 480 dólares. Hoy está un tercio menos. Se desaprovechó una enorme oportunidad y se terminó en una situación crítica.

-Cambiemos triunfó nuevamente en la provincia de Buenos Aires en el 2017. ¿Sigue considerando que es débil el gobierno de Mauricio Macri?

A pesar de haber ganado la última elección, el gobierno de Cambiemos sigue siendo débil. Es un gobierno que tiene minoría en ambas Cámaras legislativas. Eso nunca pasó en la historia democrática del país. Es un gobierno políticamente débil con un país quebrado y con una oposición, cuyo componente esencial es el Club del Helicóptero, tal como lo llamo en el libro.

-¿A qué denomina el “Club del Helicóptero? ¿Y cómo está integrado?

Es gente que apuesta al fracaso del gobierno y a la destitución de Macri. En diciembre de 2017, se intentó reeditar el diciembre de 2001. La imagen imborrable será el gordo bazuca. Era una banda de golpistas que querían que se cayera el gobierno. El Club del Helicóptero está integrado por un sector del kirchnerismo, el massismo y la izquierda. Estos sectores colaboraron con ese intento de voltear al Congreso, una institución democrática, en diciembre de 2017.

-¿Hugo Moyano y Eugenio Zaffaroni también integran el “Club del Helicóptero?

Macri no es De la Rúa ni la Alianza. Respeta la Ley pero no es ingenuo al momento de gobernar. Sabe muy bien los enemigos que tiene enfrente. Por eso, el Club del Helicóptero fracasó y seguirá fracasando. Ahora lo estamos viendo de nuevo con las declaraciones de Zaffaroni y Barrionuevo y también con Moyano y la marcha de la impunidad que se está preparando para el 21 de febrero. Moyano integra el Club del Helicóptero.