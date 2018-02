Arroyo y la posible candidatura de Montenegro: “A mí nadie me va a mandar ningún virrey porque tengo dignidad”

Este lunes, el intendente Carlos Arroyo habló sobre la posible candidatura del diputado nacional Guillermo Montenegro a jefe comunal en esta ciudad en el 2019.

En una improvisada rueda de prensa, Arroyo consideró que “Mar del Plata sabe quién es quién en la ciudad. Esto parece una gran ciudad pero es un pueblo”. “Acá todo el mundo se conoce, todos sabemos la historia de todos, entonces yo estoy muy tranquilo porque hagan lo que hagan, desde el lugar que lo hagan, el marplatense es autónomo, es independiente y es inteligente. Cuando llegue el momento, el marplatense va a saber qué hacer”, destacó.

Y remarcó que “a mí nadie me va a mandar ningún virrey, absolutamente nadie, no tengan ninguna duda. ¿Saben por qué? porque yo tengo dignidad. A mi me votaron 180 mil marplatenses, mi única obligación es con los marplatenses que me votaron, con nadie más. Ni siquiera con un partido político, ¿queda claro?”.

Además, Arroyo reiteró que buscará su reelección durante el próximo año. “Buscaré la reelección en el 2019. Yo siempre lo que prometí, lo cumplí de a poquito; así como una vez dije que iba a ser director de escuela y fui, otro día dije que iba a ser concejal y fui y otro día dije que iba a ser intendente y fui, ahora digo que voy a volver a ser intendente, salvo que Dios disponga otra cosa. El único que puede disponer sobre mi destino está muy arriba, no son seres humanos y no están en el gobierno”, finalizó.