Cambios grandes: desaparecen los Federales B y C

El tiempo dirá si servirá o no para el mejoramiento de los torneos, para que haya menos cantidad de clubes endeudados por apuestas deportivas cuando no tienen estructura para afrontarlos y si los certámenes son más competitivos. Por lo pronto, suena duro. El Consejo Federal del Fútbol Argentino dio a conocer cómo será el nuevo formato de las categorías de ascenso a partir de 2019 y, con eso, se anunció la eliminación del Torneo Federal B que ya no se jugará como estaba previsto a mitad de año y del Federal C, que está disputando su última edición.

Buscando la parte positiva, la reestructuración promete torneos fuertes como los viejos regionales, solamente con los campeones de cada una de las ligas, por regiones. Entonces, de la Liga Marplatense de Fútbol, podés dar el salto al Torneo Federal A y salteás dos pasos respecto a lo que era hasta la actualidad. Pero hecho de esta manera, cortante, a cinco meses del arranque del Federal B 2018, cuando por ejemplo Kimberley y Círculo Deportivo ya se reforzaban pensando no sólo en el torneo local, sino principalmente en la competencia de ascenso, hace ruido.

A simple vista y por las primeras repercusiones, las ligas del interior han mostrado un amplio respaldo a las medidas y consideran que servirá para potenciar la competencia interna, poniendo en juego un lugar en la tercera categoría del fútbol argentino. En la otra vereda, se encuentran muchos de los clubes y, sobre todo, los protagonistas, ya que se perderán muchas fuentes de trabajo al pasar de categorías semiprofesionales a otras totalmente amateurs. Jugadores y técnicos del interior del país no ven con buenos ojos la desaparición de los Federales A y B.

En Mar del Plata, ni Kimberley ni Circulo Deportivo se expresaron al respecto, pero sí lo hizo el presidente de la Liga Marplatense de Fútbol a través de su cuenta de twitter y se mostró a favor de las modificaciones que se plantean.

Totalmente acertada la decisión adoptada por el @Consejo_Federal a través de su presidente @Pablo Tovvigino tendiente a revalorizar las Ligas, tomando las medidas que permitan hacer efectiva la medida. — Roberto Fernandez (@RobertoJF4) February 19, 2018

En www.ascensodelinterior.com.ar, mostraron completo el informe firmado por el Presidente Ejecutivo del Consejo Federal, Pablo Toviggino, y el Secretario General, Javier Treuque, en la que explican los porqué de esta decisión y terminan informando que:

“… por todo ello, y de conformidad a lo establecido en el Estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino y en el reglamento del consejo Federal, se

RESUELVE:

Art. 1º.- Dejar sin efecto a partir de la finalización del Torneo Federal “C” temporada 2018, los torneos organizados por el Consejo Federal del Fútbol Argentino denominados Torneo Federal “C” y Torneo Federal “B”.

Art. 2º.- Se establece la creación del “Torneo Regional Federal Amateur” a partir de la temporada 2019 (Primer Semestre), el que estará sujeto a las reglamentaciones correspondientes.-

Art. 3º.- Se deja establecido que aquellos clubes con derecho a participar del Torneo Federal “B” temporada 2018, que cumplan con los requisitos para participar en éste torneo, se encuentran clasificados para disputar el Primer “Torneo Regional Federal Amateur”.-

Art. 4º.- A los fines de la asignación de plaza a sus afiliados para la participación en el “Torneo Regional Federal Amateur”, se establece la obligación de las Ligas afiliadas a realizar un Torneo Anual Clasificatorio, el que deberá ser denunciado al Consejo Federal quien deberá homologarlo, previo análisis del cumplimiento de los requisitos, a saber: certificación de ser Persona Jurídica regularmente constituida tanto la Liga como los clubes afiliados participantes del torneo, que no podrán ser menos de diez (10); certificado de aptitud física, de conformidad a la reglamentación, de todos los jugadores que integren la lista de buena fe de los clubes que participen en el Torneo Anual Clasificatorio; y acreditar la implementación del sistema COMET para la registración de jugadores.

Art. 5º.- Se establece que homologado el Torneo Anual Clasificatorio a la Liga afiliada, se le asignará una (1) plaza para el “Torneo Regional Federal Amateur” al campeón de la Liga que acredite la disputa del mismo con no menos de diez (10) clubes y no más de diecinueve (19); y dos (2) plazas para campeón y subcampeón de la Liga que acredite la disputa del Torneo con veinte (20) o más clubes afiliados.

Art. 6°.- Se establece que homologado el torneo clasificatorio a la Federación o Unión de Ligas debidamente reconocida e integradas por Ligas que cumplen los requisitos establecidos en el art. 5°, se le asignará al campeón una (1) plaza para el “Torneo Regional Federal Amateur”.