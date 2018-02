Alvarado presentó el festival y este viernes se suben al ring

Con la presencia del presidente Pablo Mirón, el corazón de Gimnasio Alvarado, el “Turco” Roura, los entrenadores y organizadores Roberto y Gabriel Villalobo y los boxeadores que formarán parte de las dos peleas profesionales de fondo, se presentó oficialmente el Festival de Boxeo que servirá como el regreso de las grandes veladas a un escenario que contó en otras épocas con pugilistas de la talla de Uby Sacco, Tito Yanni, entre otros.

Luego del pesaje de rigor, con Facundo Rojas y César Leonel Leiva, los dos representantes del “torito” en el campo rentado, y Braian Ríos de Lanús, y Lucas Díaz de Claypole, sus contrincantes, fue el momento de la conferencia de prensa que encabezó Mirón, en la que destacó “el esfuerzo de mucha gente para poder lograr este sueño de todos. Allá por 2012 se acercaron con la idea de armar el gimnasio y acá estamos, presentando este festival. La idea era hacer de esto algo inclusivo y creo que lo estamos consiguiendo, se ha logrado una identificación muy grande, estos chicos (por Leiva y Rojas) no quisieron pelear la semana pasada para poder estar en esta velada y eso es motivo de orgullo. Me llena de satisfacción ver cómo quedó el Gimnasio “Facundo Moyano” y no tengo dudas que mañana viviremos una gran fiesta”.

Luego, uno de los que más soñó con este momento, el “Turco” Roura, contó sus sensaciones: “Estoy cansado pero contento y feliz. Esto comenzó como una locura, practiqué kickboxing durante 15 años y me ayudó a salir de la calle, a cambiar de hábitos. Y me propuse tratar de ayudar a otra gente, compartirlo, así salió la idea de poner un gimnasio acá todo a pulmón, con muchos ayudando, fue emocionante desde el comienzo hasta hoy, donde vinieron agrupaciones, amigos, dirigentes a preparar todo. Y que contagie el boxeo como una forma de vida nos acerca a nuestro slogan que es “Un pibe más entrenando, un pibe menos en la calle”, y vamos por eso. Y vamos a sacar campeones porque otra cosa que decimos es “hasta Las Vegas no paramos”, y queremos que mediante el deporte los chicos empiecen a cuidarse, a cambiar la cabeza”, explicó uno de los tipos más queridos dentro del club.

Otro de los “luchadores” del gimnasio, es Gabriel Villalobo. Con su papá Roberto asistiendo y aportando, pero él poniéndole el lomo a la difusión del boxeo en general en la ciudad y la zona. El joven entrenador, que también tiene de pupilo al campeón latino Matías “La Cobrita” Rueda, contó que “tratar de hacer un festival acá en Mar del Plata nos debíamos, hacemos en Berazategui, en Miramar, en Santa Clara, por qué no acá. Parecía un despropósito y lo conseguimos. Para llegar a Las Vegas tenemos que competir con gente que alguna vez llegó. Y tener rivales entrenados por Darío Fernández, que estuvo con Lucas Matthysse y fue a Las Vegas y hoy es técnico de Cosolito, bueno, nosotros tenemos que elegir chicos de ese nivel y estar a la altura. Facundo Rojas y Leonel Leiva son sparrings de Matías Rueda y se van a medir en el nivel que se tienen que medir, y están muy bien preparados para eso”.

Por la misma línea fue Roberto Villalobo, que se emocionó por esta posibilidad. “Estoy orgulloso, sorprendido, porque hace más de dos años que estamos acá y hemos luchado para hacer un festival en Alvarado y por una cosa u otra no se podía. Pero seguimos intentando, el “Turquito” estuvo siempre al lado nuestro, el presidente (Mirón) también, nos decía ‘ya lo vamos a hacer’ y lo logramos. Esto lo empezó Gaby, nosotros no somos muy potentados tampoco, anduvo en bicicleta haciendo trámites por todos lados, se hizo una gran familia y nosotros empezamos a hablar con gente cumplidora, que pueda traer boxeadores de nivel, nos acordamos de Darío Fernández que es una buena presentación para nosotros y nos va a costar ganarle”, dijo el entrenador que no ahorró elogios para su hijo: “estoy muy orgulloso de Gaby, porque él empezó con esto, no me deja hacer muchas cosas porque tengo un problema cardíaco que no me deja mover, él está siempre atrás ‘dejá papi, dejá papi’, y me enorgullece la familia que se armó en el club, con el “Turco”, la Comisión Directiva y todos los chicos de Alvarado”, señaló quien, con sus 70 años y sus “nanas”, siempre está firme acompañando y mostrando su sabiduría en la materia.

Además de la palaba de Darío Fernández, que felicitó a Mirón, Roura y los Villalobo por “el magnífico trabajo que hacen buscando en el boxeo algo inclusivo, que ayude a sacar a chicos de la calle y que lo pongan como prioridad por encima de los resultados deportivos”, también se expresaron los dos exponentes del gimnasio Alvarado que estarán en el doble fondo del viernes. Facundo Rojas, en su segunda pelea como profesional, aseguró que “estoy muy contento de poder pelear en casa ante la gente que me acompaña siempre, es muy importante, y con un buen rival como Braian que hizo una muy buena carrera en la Liga, la gente va a ver un buen espectáculo y boxeo de buena calidad”. Lo mismo expresó Leiva, que quiso "saludar a toda la gente y agradecer a los chicos por venir. Estoy muy contento por ver cómo crece el club, no puedo dejar de destacar a Gaby y Roberto que son los que están con nosotros día a día. Estoy feliz de representar a mi ciudad, a Alvarado, vamos a hacer una buena pelea con Lucas que dio que hablar en el amateurismo”.

Los rivales también hablaron y se mostraron agradecidos por el recibimiento y como Alvarado les “abrió las puertas de par en par para venir a competir. La idea es hacer buenos espectáculos y después si toca ganar mejor y sino nos daremos un abrazo y me iré con la frente alta, como buenos competidores”.

Llegó la hora de la verdad. A las 21, en el gimnasio “Facundo Moyano” del primer piso de la sede social, sonará la campana y comenzarán la velada que tendrá en primera instancia ocho peleas amateurs y luego el doble fondo profesional. Un dato más, el festival será transmitido por radio por “El Batanense Deportivo” en la 101.9, con los relatos de Jorge Coscia y los comentarios de Héctor Pelú.