Moyano: “No tengo miedo de ir preso; nunca me cagué”

Con un fuerte discurso contra el gobierno de Mauricio Macri, el líder camionero Hugo Moyano cerró un multitudinario un acto de protesta que se realizó en el centro porteño y del que participaron sindicatos, movimientos sociales, agrupaciones kirchneristas y partidos de izquierda.

"No tengo miedo de ir preso, no tengo miedo de que me maten", aseguró el dirigente, en medio de su pelea con el Gobierno. "No estoy implicado en ninguna causa de corrupción por ahora. Si tuviera un problema, tengo suficientes pelotas para defenderme solo. Estuve tres veces en cana, dos en la dictadura cuando muchos de estos señores estaban debajo de la cama y después, cuando me hicieron la joda de la droga. No me cagué nunca. Siempre puse las que había que poner. Y si hay un problema, voy a poner las que tengo que poner”, disparó en respuesta a los funcionarios de Macri que desde hace días aseguran que, con la movilización de este miércoles, Moyano pretendía presionar a los jueces que lo investigan a él y a su familia.

"No tengo plata afuera como quisieron invitar. Fíjense que estos señores no le tienen confianza ni ellos al modelo económico que aplican. Si la tuviera traerían toda la guita que tienen afuera", destaca Moyano #Marcha21F pic.twitter.com/I0oPwm3urm — C5N (@C5N) February 21, 2018

"Les digo a estos señores y les ratifico a los trabajadores: no tengo miedo de ir preso. Estoy dispuesto a ir preso si la Justicia cree que tengo que ir. No tengo miedo de que me maten, estoy dispuesto a dar la vida por los trabajadores. Lo digo de corazón, compañeros. Acá estoy, no me voy a ir del país, no tengo plata afuera", dijo desde el centro del escenario.

Antes, habían hablado Juan Carlos Schmid, el bancario Sergio Palazzo, Pablo Micheli (CTA Autónoma), Esteban Castro (Ctep) y Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores). "Como bien lo dijeron los muchachos que me precedieron, el objetivo es decirle al Gobierno: 'señor presidente, no siga llevando adelante políticas que hambrean a la parte más sensible de nuestra sociedad, a nuestros jubilados, que los han engañado con la reparación histórica’. ¿Reparación histórica de qué? Si hay jubilados que han cobrado $100, definió.

Y apuntó: “Todo lo que anuncian es mentira, se ríen de nosotros, les ponen títulos que no tienen nada que ver con la realidad. La política económica que llevan adelante es para perjudicar a los que menos tienen”.

"Basta de políticas que traen hambre. Se ríen de nosotros", remarca Hugo Moyano de Camioneros #Marcha21F pic.twitter.com/09yfHrmdHH — C5N (@C5N) February 21, 2018

Más adelante, el dirigente camionero desestimó las acusaciones de desestabilización que recayeron sobre la convocatoria de este miércoles. “No venimos a amenazarlos, no somos desestabilizadores, somos hombres y mujeres de trabajo que venimos a decirle al Gobierno que no apliquen más políticas que hambreen a nuestros trabajadores y a nuestros hijos, porque están hipotecando al país”, definió.

En el tramo final de su brece pero contundente discurso, Moyano convocó a la unidad del peronismo. "Cuando llegue el momento de expresar la voluntad democrática, sepamos elegir. Y aquellos que se pueden haber equivocado, que reflexionen. Los gorilas no pueden estar más en la conducción del país", sostuvo.

Algunos gremios que movilizaron fueron Judiciales, Seguro, Peajes, Dragado y Balizamiento, Aeronavegantes, Canillitas y Panaderos, como también la Juventud Sindical que responde a Facundo Moyano. Se sumaron también organizaciones cegetistas disidentes agrupadas en la Corriente Federal, como los Bancarios y Sadop, y también los sindicatos de las CTA, entre ellos docentes de Ctera y Suteba, ATE y Conadu Histórica.

Además marcharon integrantes de las organizaciones sociales Ctep, Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie; de espacios del kirchnerismo como Unidad Ciudadana y La Cámpora; de partidos de izquierda, entre ellos el FIT, y de instituciones de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo.