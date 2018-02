La protesta de Camioneros no afectará a los servicios en Mar del Plata

En Mar del Plata, la marcha de Camioneros no afectará de gran manera los servicios de transporte, caudales, logística, combustibles y recolección de residuos, según informaron a 0223 desde el gremio local.

“Será una marcha, no un paro así que los servicios no se verán muy resentidos. Viajamos unos 800 compañeros de unos 5.000 afiliados que hay en la ciudad. La marcha no se va a sentir acá pero si en Capital”, señalaron.

A pocas horas que parte de Capital Federal se paralice por la marcha de Camioneros prevista para las 15 y que concluirá a las 17, se dio a conocer los distintos servicios que serán afectados por la protesta: desde anoche no se realizó la recolección de residuos y este miércoles la recarga de combustibles en las estaciones de servicio podría estar resentida porque los choferes trabajarán a reglamento. Asimismo los trabajadores de caudales participarán de la protesta por lo que se espera que podría afectar la recarga de cajeros automáticos.

Sin embargo la marcha no afectará el transporte: colectivos, trenes y aviones estará garantizado porque los gremios no se adhirieron.

"Si la Justicia me llama, voy a ir igual por más cantidad de gente que haya en la marcha”

Por su parte Hugo Moyano brindó una conferencia donde aclaró que la marcha se hace contra las medidas económicas de Mauricio Macri y negó que se haga por su situación judicial: : "Si la Justicia me llama, voy a ir igual por más cantidad de gente que haya en la marcha. Esa es una de las tantas cosas que quieren instalar para desprestigiarme", dijo.

En relación a la posibilidad de incidentes, Moyano sostuvo: "Tengo muchas marchas y nunca hubo incidentes si no han sido provocados por los Gobierno. Cuando marchamos por la Banelco, lo hirieron a Piumato y fue la Policía. El trabajador no produce incidentes. Lo hacen desde el Gobierno a través de los servicios para provocar y que las protestas sean desprestigiadas", dijo el secretario general de Camioneros en una entrevista a CNN.

"Estoy convencido de que va a ser una jornada tranquila, pero si algo llega a pasar ya sabemos de quien va a ser la culpa", agregó.