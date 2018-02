Tras 6 horas de acampe, Arroyo prometió pagar obras realizadas por cooperativistas

Este jueves, desde temprano, cooperativistas de la organización “Sin techo” instalaron un acampe en la Plaza San Martín, frente al municipio, para reclamar por el pago de obras finalizadas y un anticipo para poder comenzar con otras que ya les fueron asignadas.

Durante el tiempo que duró la protesta –unas seis horas-, los manifestantes lograron dialogar con el secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, quien les pidió que esperaran 30 días para que se acreditaran los pagos, postura que mantuvo hasta último momento. Esto hizo enardecer a los cooperativistas que reclamaban el dinero correspondiente por trabajos que habían finalizado en noviembre y que resolvieron quedarse en el hall municipal.

Antes de las 16, cuando todo indicaba que no iba a haber respuestas por lo que afuera, en plaza, empezaban a organizarse para continuar con el acampe durante la noche, el intendente Carlos Arroyo salió de su despacho, en donde estaba reunido con todo su gabinete, y prometió a ocuparse personalmente para destrabar el asunto. Incluso, aseguró que estaría resuelto para este viernes. “Aparentemente, era una cuestión administrativa pero Mourelle, que tiene el corazón duro, nunca entendió que no podíamos esperar tanto tiempo; sus tiempos no se condicen con la realidad”, aseveró Martín García, integrante de los “Sin Techo”, poco después de conversar con el jefe comunal.

"Arroyo nos dijo que mañana iba a destrabar este expediente que no estaba en condiciones o que no se condice con la nueva forma de pagos que asumió la Secretaría de Hacienda desde que llegó Mourelle", explicó en diálogo con 0223. De esta manera, dijo, "se destrabarían los pagos" de una obra del programa Envión en Batán, aunque aún faltaría avanzar en otras dos enmarcadas en el programa habitacional "Mejor Vivir", todas concluidas en noviembre y certificadas en diciembre del año pasado.

En ese marco, redoblaron las críticas al titular de Hacienda, a quien acusaron de tener "el corazón duro". "Cada vez que intentamos hablar con él nos repite que tenemos que esperar 30 días, como si fuera el cuento de la buena pipa, sin entender que los tiempos de sus papeles no coinciden con la realidad de la gente", enfatizó.