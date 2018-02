Macri reveló que se lesionó la espalda jugando al pádel con Patricia Bullrich

El presidente Mauricio Macri se resintió de una lesión en su espalda luego de disputar un partido de pádel contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que le reduce su movilidad.

El mandatario reveló su dolencia en la reunión que mantuvo con familiares de las víctimas de Once. "Jugando al Pádel me apareció este problema hace un año y medio", le comentó Macri a los periodistas que esperaban fuera de la reunión luego de que lo vieran moverse con dificultad.

Y completó la explicación: "Se me había pasado, pero jugando al pádel con Patricia Bullrich me volvió, y como no es operable no hay mucho que hacer".

Lo que padece el jefe de Estado es una lumbalgia por hernia de disco, de la cual se habría resentido en el duelo ante Bullrich.