Buscan desesperadamente a un joven de 14 años que desapareció de su casa

La policía y la familia busca intensamente desde unas 24 horas a un joven de 14 años, que de manera sorpresiva no volvió a su casa, luego de salir del colegio Sagrada Familia, frustrado por el resultado negativo de un exámen.

El adolescente se llama Gerardo Ibánez, mide 1,75, cabello oscuro y estaba vestido con el uniforme del colegio católico, de color azul.

En diálogo con 0223, Verónica, la mamá de Gerardo, se mostró muy preocupada y sorprendida por la desaparición del joven, “ya que es la primera vez que lo hace y no es un chico conflictivo”.

“Ayer miércoles cerca de las 11 iba a su colegio para comprarles los uniformes a sus hermanitos y lo ví en una parada de Juan B. Justo y Don Orione. Me pareció raro y di la vuelta con el auto para verlo pero ya no estaba. Horas más tarde, con las cámaras de seguridad vimos que al parecer me vio y salió corriendo y se tomó el 563 en la esquina de Fleming”, contó angustiada la mamá.

“Con las cámaras vimos que se bajó en Ghandi y Beltrán, a la entrada del parque Camet. Creemos que está buscando a su familia biológica y que se encuentra bajoneado porque le fue mal en su exámen. Queremos encontrarlo cuanto antes”, dijo la mujer.

Ante cualquier dato para dar con su paradero, favor de llamar a los teléfonos 2236168832 /2236168777 o al 911.