Por problemas edilicios más de 20 escuelas no empezarían las clases

Desde el Suteba Mar del Plata mostraron su preocupación por el estado de más de 20 escuelas que no podrían iniciar las clases este 5 de marzo.

“En la última reunión distrital nos dio que unas 24 escuelas no podrían comenzar las clases pero seguramente más van a seguir apareciendo porque no se han hecho trabajo de planificación que se deben hacer en el receso de verano. Por temas como el agua segura, desmalezamiento y la desratización, sin contar todas las escuelas que tienen problemas con la cobertura de los techos. No se adelantan al problema ni a la emergencia. Una planificación de mantenimiento preventivo no existe, algo que en los últimos años venimos pidiendo. Todos los años es lo mismo”, se quejó Zulema Casanova, titular de la secretaría de Salud del Suteba local, en diálogo con 0223.

Para la docente, el problema podría agravarse si llueve y si comienzan las bajas temperaturas: “Las Escuelas Especiales no están contempladas en esta cifra de 24 escuelas. Si comienza el frío, van a tener que suspender las clases porque tienen problemas de calderas. En verano no se hizo nada”, cuestionó Casanova.

En ese sentido, la dirigente adelantó que hay “serios problemas” por falta de espacio en las escuelas del cordón frutihortícola en Gloria de la Peregrina, Sierra de los Padres y Laguna de los Padres: “Las escuelas han quedado chicas porque la zona creció mucho y no se acompañó a esto con más aulas. Ahora se está haciendo una reunión con la comunidad educativa en la escuela Nº50, por este tema. No están contemplados nuevos edificios y es algo que pediremos para todo el cordón frutihortícola. El problema es muy grave y no es la única zona de Mar del Plata”, alertó.

Las escuelas con inconvenientes en infraestructura son la Secundaria 34 (agua), agropecuaria 1 (pozos), Primaria 6 (desratizado), Primaria 13, Primaria 32, Primaria 73, Primaria 22, Primaria 31, 19, secundaria especial 516, Primaria 80.