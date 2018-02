Nicolás Iriarte comienza su segunda temporada en el Superbike Argentino

Entre sábado y domingo, en el Autódromo de Buenos Aires "Oscar y Juan Gálvez", dará comienzo el Campeonato Argentino de velocidad con la primera fecha, donde en la categoría Stock bike 1000cc participará el piloto de nuestra ciudad, Nicolás Iriarte, en lo que será su segunda temporada en la competencia, después de un muy buen año 2017.

De la mano de su director, Pablo Zipilivan y Sebastian Porto y con el apoyo oficial de Kawasaki Argentina, el equipo ZP Racing ya tiene todo programado para lo que será la primera fecha del año en Buenos Aires, el venidero fin de semana. Sobre esto, Zipilivan comentó que "llegamos bien, hicimos una buena pretemporada, las motos están listas. La idea es poner a punto rápido las motos en la pista, que los pilotos tengan un buen día y así ir a buscar los triunfos".

A la vez que agregó que "este año tenemos todas motos Kawasaki en el equipo. Los pilotos siguen siendo Nicolas Iriarte en stock bike 1000cc, Luciano Ribodino y Andrés González en la Superbike 1.000cc. En tanto, en 600cc Súper Sport A va a estar Lucas Molina, en Stock Bike también estará Juan Zárate y Darío Bognani en 600cc. Además nos va a acompañar en la R3 Cup, Lucas Silvi, quien había dejado de correr y ahora vuelve en esta categoría".

Consultado Iriarte sobre esta temporada, expresó que “este año queremos dar pelea en lo más alto, tuve una pretemporada más basada en lo físico, combinando motocross, enduro y bici que en la moto de pista. No se pudo estar más tiempo arriba de la “kawa” por una puesta a punto que no lográbamos pero estoy conforme, mentalmente voy bien con muchas ganas de “abrir gas”; y en Bs As voy a dejar todo como en todas las carreras”.