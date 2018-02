Un edén de maltratos: denuncian a un albergue transitorio por fraude laboral y agresiones

La Federación de Trabajadores de la Industria y Afines, con pertenencia gremial a la CTA, presentó una denuncia formal contra el responsable de Los Jardines del Edén, uno de los albergues transitorios de Mar del Plata ubicado en la zona más austral de la avenida Antártida Argentina. El reclamo se plantea por la reincorporación de cuatro trabajadoras despedidas en este mes de febrero, por la regularización de salarios y contra el maltrato que estarían sufriendo los empleados del lugar.

En diálogo con 0223, Sergio Sario Parla, miembro de la comisión directiva de la FeTIA-CTA, aclaró en primera instancia que la actividad en el rubro está “muy poco controlada por el gremio de base, que es la Uthgra” y precisó que en el sector “al menos un 90% de los trabajadores son mujeres”.

En esa línea, Parla detalló “que las empleadas del establecimiento en cuestión están pasando por una serie constante de agresiones verbales, malos tratos, insultos y amenazas de despidos, con intimidaciones y varias barbaridades más por parte del dueño que dejó sin trabajo a cuatro compañeras”.

Según describió el dirigente, “ante las irregularidades en la liquidación y pago de sueldos, sin respuestas de Uthgra, cuatro trabajadores decidieron tener otra afiliación gremial, lo que llevó a Ramos a despedirlos, sin siquiera haberlos nunca registrados y pagándoles $7.200 pesos”.

Al intervenir en la problemática, la FeTIA-CTA comprobó además que se estaba “en presencia de un claro fraude laboral, con otras compañeras que en su recibo tenían $16.000 de sueldo pero a las que Ramos les paga tan solo $10.500”.

Parla contó que se reunió con el empresario, quien “se negó a corregir semejantes irregularidades”. La determinación llevó al espacio gremial a realizar una medida de acción directa en el mismo establecimiento transitorio el 9 de febrero último. “Se levantó la medida esa misma noche a las 23 horas con la promesa de la patronal de reincorporar a las compañeras luego de los feriados por carnaval. Sin embargo, no solamente no se cumplió con lo prometido, si no que redobló la apuesta y se despidieron a más compañeras con mucha agresividad verbal, malos tratos y amenazas”.

La FeTIA difundió además un audio, que acompaña esta nota, en el que queda en evidencia en plena discusión con un grupo de empleadas, momentos en que decide echarlas del lugar, incluso con intimidaciones vía la utilización de la hinchada de Aldosivi.