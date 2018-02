Aldosivi va por la punta ante Deportivo Morón

Aldosivi buscará llegar a la punta de la B Nacional, cuando desde las 17 visite a Deportivo Morón, por la fecha 16.

Tras las victorias ante All Boys y Mitre de Santiago del Estero, el "Tiburón" quedó a dos puntos de Atlético Rafaela (juega a las 19). Los marplatenses atraviesan un gran presente estadístico, con aspectos a mejorar y que todavía no convencen en lo futbolístico. Desde la llegada de Gustavo Álvarez, los portuenses ganaron trece de los quince puntos jugados. Además, el equipo lleva cinco partidos consecutivos sin recibir goles, una inmensidad que lo ha respaldado en el arco contrario con efectividad.

Para hoy, la gran duda en la formación titular, es nada menos que la presencia del goleador Fernando Telechea. El balcarceño "tiene una sobrecarga en el aductor, que lo aquejó durante la semana. Realizó trabajos de kinesiología y está mejor", expresó a 0223 el doctor Gastón Baulo, uno de los médicos del plantel. El jugador integró la delegación de 19 jugadores, y será probado mañana sobre la hora.

De no jugar, lo reemplazaría Emiliano Ellacópulos, uno de los puntos altos del equipo en 2017. De ese modo, Cristian Chávez pasaría del extremo izquierdo al centro del ataque.

Velázquez se recuperó del golpe que lo hizo salir en el último compromiso. Pero quedaron afuera los lesionados Nahuel Yeri y Esteban Orfano. Matías Vega, Alan Alegre, Leandro Somoza, Iñiguez, Iván Pérez, Lucas Krupszky, Francisco Leonardo y Nicolás Franco, son los que viajaron.

Deportivo Morón viene en franca levantada, tras un primer semestre muy bajo en lo futbolístico. Este año, ganó 7 de los 9 puntos en juego. Y de estar en la lucha por no descender, ahora se anima a entrar al reducido. El "Gallito" viene de vencer a Independiente Rivadavia de Mendoza como visitante. Nicolás Ramírez, autor del gol decisivo en el último partido, ingresaría por Leandro Guzmán.

Los equipos:

Deportivo Morón: Milton Álvarez; Maximiliano Paredes, Sebastián Martínez, Emiliano Mayola, Nicolás Martínez; Nicolás Ramírez, Emiliano Méndez, Emmanuel Giménez, Rodrigo Díaz; Mauricio Alonso o Javier Rossi y Facundo Pumpido. DT: Walter Otta.

Aldosivi: Sebastián Moyano; Ismael Quilez, Ezequiel Parnisari, Maximiliano Velázquez y Franco Canever; Diego Villar, Roberto Brum y Arnaldo González; Ellacópulos o Telechea, Chávez y Antonio Medina. DT: Gustavo Álvarez.

Hora: 17.

TV: TyC Play.

Árbitro: Gastón Suárez.

Estadio: Deportivo Morón.

Partidos del sábado

17.00 Estudiantes de San Luis vs. Almagro

17.00 Los Andes vs. Juventud Unida

19.00 Villa Dálmine vs. Flandria

19.05 Atlético Rafaela vs. Independiente Rivadavia