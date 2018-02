Una victoria y una derrota en la jornada inaugural

El Seleccionado Juvenil de Mar del Plata disputó este viernes la primera jornada de un Cuadrangular amistoso de tiempo reducido en Pilar, Buenos Aires, en donde primero venció a Salta y luego cayó ante Cuyo, en tanto que el domingo finalizará su participación ante el anfitrión.

En el primer partido de los dos que se jugaron en tiempo reducido (dos tiempos de 20 minutos cada uno) el rival fue Salta y el triunfo del Trébol fue 19 a 7. Los entrenadores Fernando Reche, Darío Silenzi, Sebastián Bisso, Guillermo Estavillo y Jorge Di Iorio decidieron que ingresaran a la cancha Santiago Bonavento, Facundo Vazquez, Franco Pechia; Mikael Blom, Tomas Garcia Fierro; Agustín Ciancio, Martín Leoz, Pedro Haugaard (C); Alejo Melin, Sebastian Adorisio; Julian Soberon, Bautista Tejerina, Agustín Shatz, Tomas Etchepare; Lisandro Rodriguez. Luego entraron Joaquín Rojas, Jerónimo Intervenuto, Agustín Zelezen, Juan Bruno, Maximiliano Martínez, Bautista Dallan e Ignacio De Siena.

Después de un comienzo de análisis de los dos equipos, Mardel pisó el acelerador y llegaron los tries. Los dos primeros llegaron por obra de combinaciones entre dos jugadores de Los Cardos, ya que el medio scrum Alejo Melin aprovechó un gran off load de Santiago Bonavento para anotar el primer try y luego asistió al primera línea, que a pura potencia dejaba las cosas 14 a 0 en la primera mitad.

En la segunda parte si bien Salta pudo reaccionar y anotar un try con Juan Dellamea, con las variantes Mar del Plata fue más y una muy buena corrida de Lisandro Rodríguez encontró en apoyo al wing Tomás Etchepare quien selló el resultado y triunfo por 19 a 7.

Para el segundo partido el cuerpo técnico se decidió a incluir dos variantes, con los ingresos de Santiago Martínez Etayo por Melín y de Jerónimo Intervenuto por Soberón, para que Rodríguez pasara de wing. Luego entraron Alfano, Soberon, Nievas, De Siena, Zelezen, Sastre, Bruno, Rojas y Dallan.

No había pasado un minuto que los mendocinos se pusieron al frente con un try de Julián Hernández, pero Mar del Plata pudo sobreponerse y con un try de Santiago Bonavento pasar al frente 7 a 5, con la conversión de Lisandro Rodríguez.

En el final de la primera parte, con tries de Matias Colomer y Juan Arnut, Cuyo se fue al frente 19 a 7. En el complemento sólo apareció Alejo Videla para cortarse en la mitad de la cancha y decretar el score final de 26 a 7 en favor de Cuyo.

El sábado será jornada libre para los chicos, en tanto que el domingo al mediodía, en el anexo de Pinazo del Club Belgrano Athletic, enfrentará a Buenos Aires.