Peces muertos en la Laguna de los Padres: creen que es por las altas temperaturas pero no descartan el uso de agroquímicos

Hace 10 días, marplatenses y turistas se vieron sorprendidos por cientos de peces muertos en la Laguna de los Padres. Los especialistas sugieren que las altas temperaturas habrían provocado la falta de oxígeno en el agua pero no descartan que algún agente externo haya provocado esta situación.

“Ocurrió la semana pasada y ha sucedido en los últimos 15 años unas 4 veces, incluso más intensamente que ahora. Es un fenómeno que se da con temperaturas altas y ha pasado en otras lagunas pampeanas, en lagunas de baja profundidad como la nuestra que tiene cerca de 2.40 metros. Se da por el bajo nivel de oxígeno en el agua, a veces por el poco oleaje por haber poco viento –que genera oxígeno- y el pico se dio con este último calor de febrero. Ahora ha disminuido pero estamos por recibir un estudio del agua para determinar las causas”, explicó Ricardo Gabbín, director de la Laguna de los Padres, en diálogo con 0223.

"Es difícil que haya algún tóxico porque debería haber un efecto muy nocivo"

Consultado acerca si la muerte de los peces podría haberse generado por la contaminación del agua por el uso de agroquímicos en los campos aledaños, Gabbín sostuvo que “los análisis se pidieron para ver si no hay otro elemento y no descartar algún otro factor. Es difícil que haya algún tóxico porque debería haber un efecto muy nocivo y últimamente no tuvimos nada parecido. Pero no descartamos nada y estamos a la espera de los resultados del Inidep”, concluyó el director de la Laguna de los Padres.