Denuncian usurpaciones de terrenos aledaños a las viejas vías del ferrocarril

En el suroeste de la ciudad, sobre el límite de los barrios Juan Gregorio de Las Heras y Parque Palermo, se viven días de angustia para muchos vecinos testigos de diversas usurpaciones de terrenos aledaños a las viejas vías del ferrocarril.

0223 visitó el lugar y retrató el procedimiento realizado por un grupo de personas que decidió colocar las tradicionales cintas de peligro en diversos lotes cercanos a la calle Génova en su intersección con avenida Victorio Tetamanti.

Jorge, uno de los residentes del lugar, dialogó con este medio y precisó que las ocupaciones comenzaron el día martes. “Desde la calle 182 hasta la 186 o 188, por calle Génova, lindera a la vía”, detalló en primera instancia.

“Al principio nos pareció una manifestación, eran unas 60 personas. Luego vimos como empezaron a cruzar una cinta de peligro y perimetraron toda la zona. Llamamos entonces al concejal Mario Rodríguez, quien nos derivó al jefe de policía Telpuk, el cual no nos atendió. Después hicimos una denuncia en la fiscalía que quedó a cargo de la doctora Yrigoyen”, contó el hombre.

Aunque las fuerzas de seguridad se hicieron presentes no sólo durante el primer día de las ocupaciones, también en las jornadas subsiguientes, la toma continúa 72 horas después. “La policía debemos decir que ha actuado bien. Vino, registró a todas las personas con su DNI y hasta los palpó de armas, pero la gente ya montó las primeras casillas”, relató Jorge.

“Sabemos que muchos son los propios vecinos del barrio, gente que fue trasladada en el último tiempo desde la Villa de Paso. Creemos que son los mismos que se empezaron a meter ahí para alquilar las viviendas que empezaron a levantar. Tienen sus casas y autos enfrente, está todo muy organizado”, sostuvo el residente.

Jorge detalló también que se hizo presente el abogado de las autoridades del ferrocarril, con quién no hubo avances. “Le dijo a la gente que mientras no ocupen el espacio para pase el tren, después que hagan lo que quieran, pero eso mismo no lo reconoció públicamente” concluyó el residente. El ramal, se sabe, se encuentra absolutamente inactivo desde hace años.