Alvarado se quedó sin nada y con mucho enojo

Pocas veces en el último tiempo se vio en el José María Minella un arbitraje que inclinara tanto la cancha para un solo lado y terminara, con sus decisiones, teniendo una notoria influencia en el desarrollo del partido. Y eso no quita que Alvarado haya hecho un pobre primer tiempo, sin embargo, en la segunda mitad, cuando cambió la cara y se llevó por delante a Gimnasia de Mendoza, el lujanense Gerardo Méndez Cedro se encargó de frenarlo y darle respiro a la visita que aguantaba como podía los embates. El 2 a 1 final desató la bronca de todos en el “torito” que vio alejarse las posibilidades de clasificar al pentagonal y ahora ya tiene que pensar, allá a lo lejos, en los playoffs de la Reválida.

Los cinco primeros minutos de Alvarado entusiasmaron. Porque demostró hambre, buscó llevarse a Gimnasia por delante y hacerle saber que era el local y que quería los tres puntos. Sin embargo, fue eso lo del “torito” en la etapa inicial. Ese córner de Erviti que cabecearon apenas afuera en el amanecer del partido. Después, más de lo mismo, muchas imprecisiones, el exIndependiente abusando de la individual, Lucero sin poder finalizar bien las jugadas por izquierda, Albarracín aislado y sólo Litre generando riesgo por la derecha. Demasiado poco para las obligaciones que tenía el equipo de Mauricio Giganti. Si a eso le sumamos que a los 8’ tuvo que gastar un cambio por la lesión de Pablo Saucedo, el panorama no era el ideal.

Gimnasia, por su parte, era todo simpleza. Manejaba mejor la pelota y buscaba las bandas para atacar, con la movilidad de Becerra y Cucchi, Briones dominando la media cancha y Palacios Alvarenga inquietando con su movilidad y potencia. En una de esas, se filtró entre los centrales, quedó cara a cara con Juan Francisco Rago y el arquero tapó de manera sensacional, jugándose todo al toque por arriba en la puerta del área grande.

El partido transcurría lejos de los arcos y siempre el que más cómodo parecía era la visita. Porque Alvarado no lo lastimaba, Litre mandó un buen centro desde la derecha y Marín cruzó justo cuando Albarracín se aprestaba a definir. Hasta que a los 33’, golpeó el “lobo”. Un lateral que aguantó bien Fernández contra la línea y, de espaldas, buscó largo a Becerra que ganó en velocidad y definió fuerte, de zurda, al primer palo de Rago que nada pudo hacer.

El gol cayó como un baldazo de agua fría y, para peor, en los minutos finales se desesperó y lo llevó a cometer más errores, pelotazos largos que cayeron en las manos de Viola que enfrió el partido y generó mayor impaciencia en la gente. Se la tuvo que jugar Giganti y, a la vuelta del descanso, mandó a Joaquín Susvielles por Quiles. Y el equipo, de entrada nomás, se vio otro espíritu, otra vocación ofensiva. Lucero definió mal en la primera y Albarracín, increíblemente, no terminó de elegir si tocar al gol o buscar a un compañero y desperdició una ocasión clarísima. En 3’, Alvarado ya había hecho más que en toda la primera mitad.

Y así siguió desarrollándose el complemento, con un “torito” bravo, incisivo, con personalidad, empujando, presionando y atacando ahora de manera más directa, con un gran trabajo de Susvielles y Albarracín aguantando y pivoteando, Erviti haciéndose dueño de la pelota y los centrales y Palisi haciendo un equipo corto. Así, ganó una falta en el vértice derecho y sacó a relucir el manual de Giganti, centro de Erviti al sergundo palo, el rulo perfecto de Martínez que la bajó hacia dentro y Joaquín Susvielles, de palomita, infló la red para sellar el 1 a 1 a los 12’.

Gimnasia no podía salir de su asombro y Alvarado lo acorralaba. Erviti asistió a Susvielles que desde una posición inmejorable no pudo darle dirección a su derechazo y le salió directo al cuerpo del arquero. El partido se había quebrado, no había mediocampo y cualquier cosa podía pasar. El “torito” estaba firme, no pasaba sobresaltos y el destino lo puso otra vez en desventaja. Un tiro de Cucchi, desde afuera, que iba fácil a las manos de Rago, fue a parar a la mano de Paulucci, Méndez Cedro no dudó, marcó el penal y Palacios Alvarenga superó la estirada del arquero con un remate suave, abajo, sobre el caño izquierdo a los 24’.

Más allá del golpe que significó, Alvarado siguió yendo. Y ahí apareció la figura de Méndez Cedro, que había permitido que Viola hiciera tiempo desde el arranque mismo del partido, que las divididas las marcaba todas para los mendocinos y que tuvo un par de fallos que levantaron la protesta generalizada de todos. El más polémico, tras una infracción que recibió Erviti, se levantó rápido y jugó para Litre que iba de cara al arquero y la detuvo para mostrar una tarjeta amarilla. Antes del cierre, el “10” dibujó una gran maniobra por la izquierda, se dejó caer sobre la línea de fondo y el árbitro no compró. La última fue para el equipo de Giganti, con lo que le quedaba, desniveló Susvielles y metió el centro que no alcanzó a conectar Lucero por el segundo palo.

Derrota y casi eliminación. Bronca, mucha bronca, por el resultado y por sentir que hubo algo más. Conscientes que el primer tiempo fue malo, pero convencidos que en el segundo tiempo se mejoró mucho y se mereció más, pero que el árbitro y sus líneas tuvieron una actuación tendenciosa que colaboró para que el “lobo” se vaya festejando para Mendoza.