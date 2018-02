Triunfo de Argentina, en la noche del retiro de la "13" de Nocioni

La Selección argentina de básquetbol venció esta noche a su similar de Paraguay por 83 a 61, y se clasificó para la siguiente fase de las eliminatorias para el Mundial de Japón 2019, en un partido disputado en la ciudad de Olavarría por el Grupo A.

La noche en la ciudad bonaerense tuvo la emoción de la ceremonia en la que la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) retiró la camiseta número 13 del exjugador Andrés "Chapu" Nocioni.

El próximo partido de la selección albiceleste se disputará el 28 de junio, cuando reciba a Panamá. .

"No pudimos jugar bien al básquet en estas ventanas. Y no es por quitarle mérito a los rivales. Es una mirada interna. No estuvimos cómodos en la cancha. No encontramos agresividad y dinámica que es lo que nos distingue y que se vio en la AmeriCup", expresó Hernández al término del cotejo.

Paraguay aprovechó un comienzo un tanto errático de los locales, sorprendió y llegó a estar al frente 17-14 a los 7 minutos.

Pero el conjunto de Hernández reaccionó, hilvanó un par de buenas defensas, dominó cerca del aro (Delía bajó 3 de los 6 rebotes ofensivos del equipo) y encontró buenas tareas de Laprovittola (6 y 4 asistencias) y, sobre todo, de Nico Brussino (8 puntos) para pasar al frente (25-17) tras un parcial de 11-0.

Argentina se hizo dueño porque -fundamentalmente- encontró enormes respuestas desde el banco con Mainoldi (tres triples) y Saiz (7 puntos ubicando muy bien los espacios), vitales para tomar una máxima de 20 (66-46).



La emoción del "Chapu" Nocioni

"En la vida hay que ir detrás de los sueños. Y eso fue lo que hicimos con la Generación Dorada", señaló Nocioni en la ceremonia en la que fue retirada la camiseta número 13 que lució durante todo su periplo en la Selección argentina.

La ovación de todos los presentes en el "Maxigimnasio del Parque Guerrero" del club Estudiantes de Olavarría, le puso un broche más de emoción para el momento en que el "Chapu" ingresó al estadio.

En un video que se pasó por las pantallas del estadio varios de sus excompañeros le dejaron sus frases y recuerdos del tiempo que compartieron equipo, que entre otras cosas logró la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y la de bronce en Beijing 2008.

"Sabés lo que pienso de vos, lo que disfruté compartiendo la cancha, lo que vivimos. Nuestro abrazo, con llanto incluido, despidiéndonos en Río. Momentos muy emotivos. Es una muy linda manera de agradecerte de parte de todo el básquet argentino", le dijo Emanuel "Manu" Ginóbili a su amigo en el video.