Cooperativas pasaron la noche frente al municipio y continúan con su acampe

Sin novedades durante todo el lunes, los integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y miembros del espacio Los Sin Techo decidieron permanecer frente al municipio con un acampe que este martes en la mañana cumplirá 24 horas.

La medida de protesta se inició luego de que los cooperativistas tuvieran una reunión con el intendente Arroyo el jueves de la semana pasada, en la cual, según aseguran, el titular del Ejecutivo les prometió saldar los pagos adeudados al día siguiente, situación que no terminó por concretarse

En diálogo con 0223, la dirigente Cintia Merelas, una de las presentes en el acampe, confirmó que no fueron recibidos por ninguna autoridad desde ese entonces y, tal lo anticipado este lunes en el inicio de la protesta, determinaron permanecer en el lugar hasta tener alguna respuesta positiva.

Además del reclamo por el pago de los trabajos que el 10 de marzo ya habrán cumplido tres meses de finalizados, junto a las cooperativas hay vecinos y vecinas de más de diez barrios de la ciudad, organizados en Los Sin Techo, quienes presentaron un petitorio al municipio.

Merelas, su referente, comentó al respecto: “Nuestro barrios están olvidados y lo que reclamamos es que haya recursos y obra pública para el mejoramiento de los mismos”.

Por su lado, Martín García, vocero del MTE, expresó: “Es una vergüenza lo que hacen con los y las trabajadoras, que cumplimos y realizamos los trabajos muchas veces mejor que empresas privadas y el Municipio no paga a nuestras cooperativas. Estuvimos todo el día frente al municipio y nadie pero nadie fue capaz de bajar a darnos una respuesta, una solución por la plata que nos deben. Cambiemos dice ser el gobierno del diálogo pero con los que trabajamos y queremos mejorar nuestros barrios parece que no hablan porque no les importamos los sectores populares”.