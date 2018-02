Por filtraciones de agua en la red eléctrica, corre riesgo el inicio de clases en la escuela Piloto

foto

Para el inicio de las clases en la secundaria de la EESN°1 -la mítica Piloto- hay algo más de tiempo. El lunes 12 de marzo el problema podría estar solucionado. Sin embargo, lo que ocurra siete días antes, el 5 de marzo, fecha de inicio de las clases para los estudiantes de primaria, es aún una incógnita.

Tras la visita de una comitiva del Consejo Escolar al establecimiento, una de sus integrantes, Claudia Freije, de Unidad Ciudadana, dialogó con 0223 y reflejó la preocupación existente en el lugar por las filtraciones de agua que afectan, particularmente, parte de la red eléctrica de la escuela.

La delegación, liderada por la Secretaria General Adjunta de Suteba, Susana Aranguren, se hizo presente para constatar el estado del edificio y no dudó en considerarlo “abandonado”. “Ejemplifica el estado edilicio de gran parte de las escuelas de nuestra ciudad”, advirtieron en paralelo.

“Existe una pérdida de agua que afecta al Laboratorio y a la Biblioteca. El establecimiento se encuentra sin actividad y fue notificado el CE, organismo que no ha dado respuesta. Como se puede comprobar en el video que adjuntamos, existe serio riesgo para la integridad física de personal y estudiantes” detalló Freije.

En esa línea, la consejera contó que dialogó con el arquitecto a cargo de los temas edilicios de la Piloto. “Comprobamos que ya estaba trabajando en el tema con un grupo de obreros. Rastrearon cuál era el sector que tenía caños con problemas de pérdida y procedieron a romper el piso. El tema es que nos confirmó que probablemente deberán esperarse varios días hasta que se desagote totalmente el agua”.

A menos de una semana del inicio de las clases para la primaria, Freije no dudó en asegurar: “Hoy por hoy no podemos confirmar que las clases puedan empezar. Para el otro lunes, la secundaria quizá si pueda arrancar de solucionarse el problema. Por lo pronto ahora no hay servicio eléctrico en el colegio”, concluyó.