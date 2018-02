Arroyo sobre las calles: “Yo ando en auto y más de una vez me insulto a mí mismo”

El intendente Carlos Arroyo recorrió este lunes obras de asfalto en Ituzaingo y San Juan y destacó la calidad con la que el Emvial está llevando adelante este tipo de obras, a diferencia de lo que ocurría años atrás.

El jefe comunal dijo que el estado de las calles de Mar del Plata era “lamentable” y remarcó que su gestión está haciendo hincapié en este tema. “Hay miles de calles por asfaltar, pero se está haciendo lo que se puede. Llevamos invertidos 800 millones de pesos en reparación de calles. Seguimos comprometidos y haciendo y haciendo, buscando dinero donde no hay”, enumeró el jefe comunal.

En ese contexto, reconoció: “Yo ando en auto y más de una vez me insulto a mí mismo. Voy a romper, a destruir el auto”, pero rápidamente aclaró: “Nosotros no tenemos la culpa, hacemos lo que podemos. Son 20 años de inercia y desidia y no los podemos resolver en un año y medio o dos años”.

El intendente mostró las obras en San Juan e Ituzaingo y reconoció que hay “un montón” de puntos como ese en la ciudad. “Estamos en la reparación de distintas calles de la ciudad, tradicionales, que estaban destruidas. Ustedes recorren Rivadavia, de Guido hasta San Juan, y van a ver una cantidad enorme de parches, pero con lo mejor de la técnica”, dijo el jefe comunal.

Y concluyó: “Ésta es la forma de trabajar, es más lento, cuesta más, pero va a durar más”.