Concejal de Carrió le respondió a Arroyo: “La emergencia significa dar un cheque en blanco”

Este martes, el intendente Carlos Arroyo le apuntó directamente a la concejal de la Coalición Cívica, Angélica González, quien este lunes decidió no acompañar la declaración de emergencia ambiental en el predio de residuos del distrito de General Pueyrredon.

“El voto de la Coalición Cívica es incalificable, increíble. Esa mujer no tiene la más mínima idea de lo que es el manejo de los residuos y de lo que hemos hecho”, disparó Arroyo durante una recorrida por obras viales en Ituzaingo y San Juan.

Tras las declaraciones del jefe comunal, la edil de Elisa Carrió prefirió “no opinar” sobre las palabras de Arroyo. “En principio, no voy a opinar sobre lo que dijo el intendente. No sé cuál es su cuadro de evaluación, no se desde dónde se mira una calificación o descalificación”, dijo la concejal.

Sin embargo, aclaró que “mi voto fue negativo por el producto del trabajo de un año en el predio de basura. Tenemos muchísima información. Fue una posición analizada durante mucho tiempo. No fue un voto espontáneo”. “La declaración de emergencia genera una contratación directa. Esto significa dar un cheque en blanco para un uso que no sabemos cómo se gestionará, aunque creamos en la honradez de todo el mundo”, destacó González.

En declaraciones a 0223, la concejal de Cambiemos añadió que “la población marplatense merece una respuesta clara y precisa, producto de una licitación. Hay que erradicar el problema de la basura de Mar del Plata”. “Una licitación es un proceso mucho más claro que una contratación directa”, consideró.

A continuación, González lanzó cuestionamientos contra la Uocra y el sindicato de camioneros. “Estos gremios nos tienen ahorcados y nos están extorsionando”, denunció.

Para finalizar, la edil dijo que “hicimos una propuesta para darle el tiempo al gobierno municipal para que pueda llevar adelante un proceso licitatorio, como corresponde, mientras tanto, que la empresa municipal Obras Sanitarias se haga cargo del predio de basura”.