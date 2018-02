Temporada: vinieron más turistas a Mar del Plata pero gastaron poco

Esta temporada 2018 el sector gastronómico marplatense trabajó mejor que en los dos últimos años debido a la gran afluencia de turistas, que cuidaron el bolsillo en cada almuerzo o cena.

Así lo evaluaron desde la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) de Mar del Plata, que en diálogo con 0223, consideraron que el balance de la temporada fue positivo aunque el consumo “fue medido”.

“La temporada fue buena, muy superior –y eso no se discute- al verano del 2017 y 2016. Por ahí no fue lo que esperaban algunos empresarios porque no hubo un consumo acorde a la gran cantidad de gente que vino. La gente se cuidó de gastar mucho y por ahí compartían platos, tomaban pocas bebidas o no consumían postre. Fue medido el consumo”, razonó Mercedes Morro, referente del gremio gastronómico local.

Por otra parte, Morro estimó que para esta temporada “se contrató entre un 20 y un 30% más de personal en comparación al verano pasado, que fue muy malo”, recordó.

En relación a la cantidad de turistas que visitaron la ciudad durante el verano, Morro sostuvo que parte del éxito se debe a las políticas instrumentadas por el Gobierno: “El tren abarató muchos los costos y permitió que la clase media pudiera viajar. Además que se incrementaron los vuelos desde Córdoba, Tucumán o Rosario. Quizás estas medidas se las tomó sobre la temporada y hubiera sido mejor haberlas anunciado con anterioridad. Pero no dudo que la próxima temporada esto se remedie y tengamos un verano mejor”, evaluó la actual concejal de 1País.