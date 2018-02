Repetto le hizo una polémica pregunta a una mujer acosada y despertó la indignación de todos

foto

Una vez más, Nicolás Repetto quedó en el ojo de la tormenta. El conductor de "El noticiero de la gente", que se emite por Telefe, entrevistó este miércoles a Débora Garay, una mujer que grabó a un hombre que se masturbó delante de ella en el subte y le hizo una polémica pregunta. "¿Es posible estar a la una de la mañana en un subterráneo vestida sexy?", la interrogó y las muestras de repudio no tardaron en aparecer en las redes sociales.

"Yo sé que no es excusa lo que te voy a decir. Hay que abrir el paraguas porque hay mucha sensibilidad con todo. No es ninguna excusa, pero la pregunta es ¿estabas vestida de manera sexy?", preguntó Repetto y luego buscó justificar su expresión. "Aclaro una, y mil veces que no es que justifique ningún tipo de acoso. Estás en todo tu derecho de ir vestida como quieras. Lo que queremos empezar a investigar es si vas de noche vestida muy sexy, si conviene hacerlo o no conviene. Sería útil saberlo", argumentó.

La joven respondió que vestía un pantalón negro y una camisa blanca, y el conductor retomó: "O sea, nada sexy. No estabas provocativa".

Sus dichos misóginos no sólo provocaron el repudio de la audiencia que hizo saber su enojo a través de las redes sociales, sino también de su propia compañera de noticieron, la periodista Milva Castellini.