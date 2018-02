Dos empresas pugnan por demoler las construcciones de Playa Chica

Tal como adelantó 0223, el Ejecutivo local dispuso demoler las construcciones e instalaciones existentes en la Unidad Turística Fiscal Playa Chica. En el marco de la licitación privada Nº 69717, se presentaron dos empresas para llevar adelante esta tarea.

En el expediente, al cual este diario digital tuvo acceso, Mirta Noemi Cuadrado presentó una oferta de 1.250.000 pesos. Por su parte, Fernando Scarpatti realizó una propuesta de $ 1.180.000. Cabe recordar que el presupuesto oficial se estableció en $1.189.125 .

Dentro de la UTF Playa Chica existen dos construcciones que se encuentran abandonadas y en un mal estado de conservación y sin ningún tipo de elementos de seguridad que impidan el colapso de los sectores más comprometidos.

En la documentación oficial, se explicó que “la Dirección de Control de Obras de Unidades Turísticos Fiscales realizó un informe en le cual se señala un importante estado de degradación con peligro de desmoronamiento de techos y mampostería refiriendo además que la velocidad de degradación que sufre la Unidad es muy rápida por encontrarse en una ubicación muy castigada por las condiciones climáticas y la presencia del mar”.

En ese mismo sentido, la Dirección de Obras Públicas detalló que “los edificios se encuentran abandonados, en muy mal estado de conservación y sin ningún tipo de elementos de seguridad que impiden el colapso de los sectores más comprometidos”.

“Los daños en los elementos estructurales y resto del edificio ocurren a gran velocidad y dado el mal estado en que se encuentra el deterioro es aún más rápido, con lo cual no se puede garantizar por mucho tiempo más su estabilidad”, destacaron desde la dependencia municipal y recomendaron: “La demolición total de los edificios debido a que es un foco de inseguridad e insalubridad para la zona, cuyo detrimento es tal, que no tiene sentido la recuperación ni puesta en valor, siendo además muy peligroso para las personas que ingresen al lugar dado que no hay nada que lo impide, como así también los transeúntes que circulen por la zona”.

En marzo de 2017, el Ejecutivo local elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para que se avance en el llamado a licitación pública para concretar la concesión de la Unidad Turística Fiscal Playa Chica, ubicada en Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos entre las calles Castelli y Gascón.

En el pliego, se estableció un período de concesión de 15 años, con la opción de otorgar otros cinco años de prórroga, y un canon oficial de $418 mil. A pesar que ya pasaron casi ochos meses de que el Ejecutivo presentara el proyecto, la iniciativa todavía sigue dando vueltas en el Concejo Deliberante.

El expediente se encuentra trabado desde hace varios meses en la comisión internas del HCD. Mientras tanto, la Unidad Turística Fiscal se ha convertido en un punto negro en la costa marplatense.