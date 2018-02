Video: así junta la basura la 9 de Julio en el barrio Villa Primera

foto

Una lectora de 0223 envió un video donde puede observarse como un grupo de trabajadores de la empresa 9 de Julio tira unas bolsas de basura sobre la calle Chaco al 555, en lugar de recogerlas.

“Esto sucedió el pasado 27 de enero a las 10 de la noche, pero sucede de manera habitual: le tiran las bolsas sobre la vereda de un supermercado chino, hostigando al dueño. Ya me he quejado a la empresa y me dicen que llame a un 0800. La verdad que trabajan muy mal”, se quejó la vecina.