El municipio continúa con el cronograma de entrega de tablets a jubilados

La municipalidad de General Pueyrredon, en el marco del programa “+ Simple”, una iniciativa conjunta entre el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la Anses, continúa con la entrega de las tablets destinadas a adultos mayores que salieron sorteados. "Mar del Plata resultó la ciudad con más inscriptos, llegando a un total de 20.876 personas, siendo beneficiadas unas 17.900", resumió el intendente Carlos Arroyo, quien supervisó la entrega de la plataforma este viernes.

Los dispositivos pueden ser retirados de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), ubicado en Juan B. Justo 3653.

Este programa es una iniciativa conjunta entre el Enacom y la Anses con el objetivo de "promover la inclusión de los adultos mayores en las nuevas tecnologías a través de la entrega de tablets. La plataforma de las tablets está diseñada para que los usuarios puedan informarse, realizar trámites, acceder a las redes sociales, cuidar su salud, comunicarse con sus familiares y amigos de manera cotidiana y sencilla", agregó el Jefe Comunal.



Para saber la fecha de entrega que le corresponde a cada beneficiario, se debe tener en cuenta los últimos dos números del CUIL, compuesto por el último número del documento y el número verificador del CUIL.

Sergio Andueza, director del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), informó que “se viene desarrollando muy bien, el trámite es sencillo y simple. Muchas personas toman la capacitación una vez que se les entrega la tablet aquí mismo dentro del Centro de Monitoreo. Estamos entregando un buen promedio diario”.

“Recomendamos –como siempre- que no se acerquen temprano porque a primera hora es donde se genera más afluencia de personas pero a media mañana ya no hay tanta fila. No hace falta que vengan tan temprano ya que es un trámite de 10 minutos”, agregó el titular del COM.

Con respecto al desarrollo del cronograma de entrega, Andueza explicó que “debe quedar –aproximadamente- un mes, mes y medio todavía para entregar al ritmo que lo estamos haciendo hoy. Si seguimos el calendario, estipulamos que entre la primera y segunda semana de marzo estaríamos finalizando”.