Alvarado quiere dar el primer paso firme

La ilusión está más latente que nunca. El primer lugar en la fase inicial, tener a todo el plantel en condiciones, la llegada de Walter Erviti, la clasificación a los 32avos de final de la Copa Argentina, pone a Alvarado en un lugar de expectativa como hace mucho tiempo no pasaba en búsqueda del ascenso a la Primera B Nacional. Para eso, deberá ir paso a paso y el primero lo tendrá que dar esta noche desde las 21, cuando reciba en el José María Minella a Desamparados de San Juan.

La mala noticia de la semana fue que la gran figura, el refuerzo que rompió el mercado de la categoría no podrá estar en este encuentro, cuando el entrenador había trabajado en torno a él para el armado del equipo y la dinámica del juego. Sin embargo, por cuestiones ajenas a la dirigencia de Alvarado, no lo podrá tener. La inhibición que pesa sobre Independiente de Avellaneda, su último club, hizo que los papeles no llegaran a tiempo y el talentoso mediocampista tendrá que mirarlo desde afuera a la espera de viajar a Buenos Aires a destrabar él mismo el conflicto.

Pero Giganti no se puede quedar con lo que no está y tiene que mirar para adentro, para acomodarse con lo que tiene, que no es poco, y son los que le dieron el primer lugar en la Zona 1 y la clasificación a los 32avos de final de la Copa Argentina. Sin el capitán Martín Palisi, suspendido, seguramente César Cocchi será el reemplazante y el único jugador de quite en un planteo por demás ofensivo.

De mitad para arriba, salvo Erviti, están todos a disposición y ahí es donde radican las dudas del entrenador. Pablo Saucedo fue el mejor de la pretemporada y podría ocupar un lugar en la mitad de la cancha, aunque no se descarta la aparición de Gonzalo Lucero para darle más profundidad por las bandas. En el lateral derecho, Urquiza y Caro, de características diferentes, pelean por la “4”.

Por el lado de la visita, fue tercero en la Zona 2 y no tuvo un buen pasar en la Copa Argentina, fue eliminado en el clásico ante Unión Villa Krause y empezaron algunas críticas. Sin embargo, Raúl Antuña tiene muy clara su idea y sabe que el objetivo es el Federal A. Para esta fase, realizó una sola incorporación que es la de Carlos Fondacaro, que será titular en el Minella.