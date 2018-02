Creó un sistema que controla el consumo de combustible, lo ofreció al municipio y nunca recibió respuesta

Tomás Wax es un joven marplatense que desde hace dos años trabaja en el desarrollo de un programa que permite, entre otras múltiples funciones, controlar el consumo de combustible. Su diseño logró llamar la atención de muchas empresas de transporte que sufren pérdidas millonarias en el rubro. Ese éxito, sin embargo, no tuvo su réplica en el sector público.

“Surgió por el ámbito privado, más que nada porque nosotros trabajamos con empresas de transporte que no tienen control de combustibles sobre los choferes y poseen una flota muy grande de vehículos. Dicho por los propios encargados de esas compañías, al día de hoy, pierden en combustible el valor de un camión al año, algo que significa mucho dinero” explica Tomás en diálogo con 0223.

El sistema desarrollado no se limita al control del combustible, sus prestaciones pueden ampliarse a otros ítems. “Hay formas de ver la velocidad en la que se circula, hay formas de tener un mapeo satelital del vehículo, si paró, si frenó en una estación de servicio, cuánto tiempo se detuvo. Es un control realmente difícil de seguir, por más que la empresa tenga muy inspeccionados a sus empleados, ese sector es una parte muy vulnerable del trabajo de los transportistas”, describió el joven.

Al tanto de la situación de descontrol que se vive en torno al uso del combustible, Tomás diseñó el producto en base a la tecnología GPS. “A través de antenas y satélites que te generan el mapeo en tiempo real del vehículo, el programa brinda también una plataforma web en donde se pueden cargar todos los datos por ejemplo de la persona que maneja, de los tiempos de espera, de si se le rompió el vehículo o de los circuitos de rutas y caminos que se realizan”, agregó.

“A eso le sumamos un sistema que se instala dentro del tanque de combustible, que es un sensor, que mide milímetro a milímetro el consumo real en tiempo por segundo de cuánto va bajando, según su velocidad, o si de repente tiene una bajada drástica, que quiere decir que se está sacando combustible, si llega a existir alguna pérdida, si se corta un cable, y es ampliable a muchas otras cosas, por ejemplo, que no se fume dentro del auto, que alguna persona o empresa quiera colocar un control al límite de velocidad, o un botón de pánico por si sucede algo o se roban el vehículo”, detalló el emprendedor.

La herramienta, única para monitorear algo sobre lo que en la actualidad no hay control alguno, mereció el interés de Tomás de hacerla llegar al sector público, donde las cifras de consumo de combustible son siderales. “Nosotros tenemos comprobado que con este producto se puede proporcionar un ahorro de entre el 20% y el 40%. Y el ahorro en realidad puede ser mayor, pero eso depende de la persona que quiera realizar los controles”, especificó.

Lo particular del diseño de Tomás es que cuando logró llegar a presentárselo al por entonces secretario de Producción municipal, Ricardo De Rosa, nunca más tuvo respuestas de la comuna. “En primera instancia lo que ofrecemos es un primer mes de prueba, en donde nosotros vamos a controlar el consumo existente y pasamos luego un informe de lo que sucedió. Lo planteamos así porque si nosotros le damos la herramienta a alguien y esa persona está metida en el tema de la pérdida de combustible, todo queda igual. A partir del segundo mes, nuestra intención es cobrar un abono mensual, porque no queremos porcentajes de lo que se pueda ahorrar. Se entrega el dispositivo y el programa en comodato. Es algo a partir desde lo que se puede incluso generar trabajo, ser utilizado en el mismo Centro de Monitoreo. No entendemos como no hay interés del municipio”, concluyó.