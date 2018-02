Renovarán el pedido por la recategorización del gas: buscan costos similares a Chubut

Los pedidos para lograr la recategorización en Mar del Plata y zona del valor del gas, realizados tanto por organizaciones de consumidores como por el propio titular del Ejecutivo de General Pueyrredon durante el 2016 y el 2017, por ahora, no han tenido éxito. Sin embargo, las solicitudes no dejarán de realizarse tampoco durante este 2018. Así lo anticiparon desde la Liga de Amas de Casa en diálogo con 0223.

Marisa Sánchez, referente de la única entidad marplatense que estará presente en la próxima audiencia para tratar el tema a celebrarse el 20 de febrero en Bahía Blanca, confirmó que elevará “ante las autoridades otro pedido para que Camuzzi revea la recategorización, ya que no hemos tenido ninguna respuesta positiva al momento”.

Según precisó Sánchez, el encuentro a celebrarse en la localidad del sudoeste bonaerense “tendrá que ver con la adecuación tarifaria y necesitamos que el intendente Arroyo se ponga a la cabeza de la solicitud”.

“Nosotros buscamos que General Pueyrredon sea catalogado como zona fría, lo que sería la región sur de La Pampa, con costos como los que tiene Chubut. Actualmente pagamos $5,80 por metro cúbico y en esa provincia patagónica se abonan $2,90, a eso apuntamos”, detalló la dirigente.

Paralelamente Sánchez adelantó que otro de los pedidos a presentarse será lograr “más flexibilidad para los mecanismos de la tarifa social, luego de los últimos cambios dispuestos por el Enargas. Antes justificabas los requisitos e ingresabas a la tarifa social. Ahora, para obtener una bonificación, se tienen que consumir 19 metros cúbicos en un mes y 19% en otro mes como máximo. No hay manera de que la gente no se pase de eso. Y cuando vengan los meses fríos, será peor. Lo que sucedió es que la gente no sabe que se está quedando afuera de la tarifa social porque esta medida ya se aplicó”.