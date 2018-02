Horacio Zeballos: "Voy por más y apunto a mantenerme en este nivel"

Horacio Zeballos disfrutó de un par de días en Mar del Plata, luego de haber ganado el primer partido de un argentino en el 2018 (Brisbane, Australia) y antes del inicio de la gira por Sudamérica, que comenzará este lunes con el ATP de Quito (Ecuador). El tenista vino especialmente para asistir a la inauguración de una cancha de fútbol de césped sintético en el club de su homónimo padre, el reconocido Edison Lawn Tenis, y dialogó con 0223 sobre su gran temporada pasada y respecto a lo que viene.

Allí en ese club que se inauguró un año antes de su nacimiento (1984), "Horacito" recuerda que comenzó lógicamente su pasión por el tenis: "A los 3 años tenía una raqueta en la mano. ¡Era más grande que yo!”. Y el hoy 66º del ranking agrega: "Desde chiquito me gustó competir, a los 8-9 años estaba jugando torneos. Pero a partir de los 14 fue cuando decidí tomar las riendas del tenis como un trabajo, que tuve que ver si seguía en un colegio de doble escolaridad u otro que me diera más tiempo para entrenar”.

El zurdo marplatense de 32 años vivió un 2017 memorable: llegó a su mejor ranking desde 2013 (47º), luego de un memorable Roland Garros. En el prestigioso certamen parisino alcanzó la tercera ronda por primera vez en un Grand Slam, además de llegar a la segunda semana. Antes, había sido semifinalista del ATP 500 "Conde de Godó" de Barcelona, donde cayó nada menos que con Rafael Nadal. También ganó en dobles el ATP de Houston, junto al chileno Julio Peralta y llegó al 32º puesto del ranking en esta especialidad (más otras tres finales jugadas). Como corolario personal, fue padre por primera vez, en abril, con la llegada de Emma.

-¿Se puede superar el año que viviste?

- Ha sido un gran año, he quedado muy contento por lo vivido, con tan buenos resultados, y más que nada con el objetivo de mantenerme en un ranking y en un nivel que era deseado. Ojalá repita. Llevo dos años en este ranking y el que pasó ha sido una de mis mejores temporadas Estoy bien físicamente, de la cabeza, con muchas ganas, ojalá que los resultados continúen y sino jugar con la tranquilidad de darlo todo.

En Quito Zeballos, quinto cabeza de serie, comenzará esta semana su gira Sudamericana con el ATP 250 de Quito: debutará en singles con el brasileño Thiago Monteiro. En dobles (el año pasado fue finalista con Peralta), jugará con Andrés Molteni.

- A esta altura de tu carrera, ¿sos conformista o pensás y decís “voy por más”?

-Vamos a ir por más. Mi objetivo es seguir manteniendome en este nivel. Ya sea en puestos 80, 70 o 60, o Dios quiera alcanzar los 40. No me pongo tanto un objetivo de ranking. Pero lejos estoy de ser conformista, quiero dar lo mejor de mí, por eso sigo trabajando la parte física, mental y tenística de la misma manera que los años anteriores. Y mi situación personal me da una cuota extra de confianza, saber que estoy bien fuera de la cancha, disfrutando de la familia. Eso hace que indudablemente juegue mejor.

- Ganaste el primer partido del año de un argentino, ¿cómo fue la preparación?

- Tuve cinco semanas de pretemporada dura, y arranqué con la misma gira que el año pasado, gané el primer partido del año en Brisbane y luego en el Abierto de Australia me eliminó Fognini (Fabio, italiano), un jugador consagrados. No se pudo ganar más partidos, pero enfrenté a los mejores jugadores. Ahora empiezo la gira Sudamericana que arranca en Ecuador, sigue en Buenos Aires, y termina en Río de Janeiro y Sao Paulo.

- ¿Tres momentos del 2017?

- Barcelona, Roland Garros, torneos muy grandes donde tuve buenos resultados. Y una tercera sería algún momento con mi mujer e hija en los hermosos torneos del ATP.

-Si bien te han acompañado bastante tu mujer e hija, ¿cómo llevás la exigencia de la competencia con la responsabilidad de ser padre?

-Cuando uno se va es duro, difícil dejar a la familia. Pero es parte de la familia, hace años que hago esto y estoy acostumbrado.

- Y viene otra criatura en camino...

- Exacto. Será cada vez más difícil viajar juntos, no solo por los gastos sino por ser una personita más. Pero será una etapa hermosa, para seguir disfrutando. Estamos muy agradecidos por este nuevo bebé en camino, será el varón. El ´heredero de la raqueta´.

- Has hecho una dupla exitosa con el chileno Julio Peralta, ahora comenzaste a jugar con Leo Mayer, ¿cómo se van definiendo estas parejas?

- Julio decidió tomarse unos meses, quería buscarse un compañero específico de dobles para armar su propio calendario, pero quizás en un futuro volvemos a jugar juntos. Y mientras tanto, por la buena relación que tengo con los chicos, veremos cuándo podemos arreglar, ya sea con Leo Mayer, Cuevas, Molteni que será mi compañero en Sudamérica. Por suerte tengo una linda relación con ellos y seguramente jugaremos varios torneos.

-Te convertiste en especialista en dobles, pero este año que pasó volviste a un buen rendimiento en el plano individual, ¿te enfocás en la previa a un torneo a alguna especialidad en particular?

-Todavía sigo preparando mi gira como singlista, pero sin dejar de darle importancia al dobles. Quizás esa faceta no la entreno tanto todavía, porque tengo la cabeza en singles, pero a la hora que entro a jugar el dobles trato de hacer lo mejor posible.

- El año pasado en una situación normal podrias haber integrado el equipo de Copa Davis, ¿estaba decidido de antemano?

- Sí, para este año será algo similar, mi mujer viajará menos y cuando yo no viaje acompañarla y ayudarla. Lamentablemente, la Copa Davis por más linda que sea, hace que esa semana no puedas descansar y sería extenuante y agotador.

- Como colega y compañero de muchos chicos, ¿cómo viviste el descenso a la zona americana?

- Las cosas se hicieron bien, me quedo con el triunfo del año anterior por más que luego se haya bajado de zona. Seguramente volverán pronto con la cantidad de jugadores que tiene el país. Me quedo más con lo logrado, que fue algo muy fuerte e inolvidable.

- Días atrás fue con Federer, ¿con quién te faltaría sacar una selfie?

- Me faltaría un Murray. Me gustaría enfrentarlo en algún torneo, en una ronda avanzada preferentemente porque sino en primer ronda significaría perder rápido (risas).

-¿Estás al tanto de las nuevas camadas del tenis argentino?

- No tanto, pero conozco a varios. El chico Axel Geller que me dijeron que juega muy bien, tiene un gran talento, es muy bueno. Báez, y no he visto mucho más. Entrené con ellos dos.

- ¿Y en la escuela de tu padre?

- Él me va contando, obviamente. Llegan muchos jóvenes que tienen talento y ganas, mi viejo me tiene al tanto, hay muchos chicos buenos.

- ¿Qué tiene que tener un chico para dedicarse?

- Si se quiere dedicar tiene que tener muchas ganas, trabajar duro, sin dejar de disfrutar . Como todo estudio y trabajo, tenes que pasarla bien dentro de una cancha también. La cabeza lo es todo.