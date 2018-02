Las calles en el sur siguen intransitables: “Ya no tienen sentido los argumentos de la Delegación Puerto”

Aunque el municipio anunció el año pasado con gran entusiasmo que nueve maquinarias confiscadas al empresario Lázaro Báez iban a iniciar diversos trabajos viales por los barrios de Mar del Plata, al menos hasta el momento, en la jurisdicción Jardín de Peralta Ramos han brillado por su ausencia.

El día a día caótico en uno de los barrios más perjudicados por el abandono estatal se ha vuelto una constante. Según declaró el referente de la asociación vecinal del lugar, Daniel Machado, luego de que el área de Asuntos de la Comunidad determinara no renovar el convenio de prestaciones entre las partes y asegurara que iría a hacerse cargo del mantenimiento del barrio, “en lo que fue el primer mes del año, su aparición por acá fue absolutamente nula”.

“La situación está tal cual a lo que sucedía en el invierno. Como no ha llovido con tanta continuidad, los pozos en las calles no tienen agua, pero siguen estando”, explico Machado.

En esa línea el dirigente vecinal agregó: “Los argumentos de la Delegación del Puerto ya no tienen sentido, primero dicen que no tienen recursos y que cuando los tienen no pueden trabajar porque las condiciones meteorológicas no se lo permiten. Acá hace tres meses que no llueve en días seguidos, de manera que queda en total evidencia que no hay ningún tipo de intervención en el arreglo de calles ni tampoco en la reposición de luminarias”, detalló.

Respecto al corte de césped, Machado contó: “Los pastizales los cortábamos nosotros hasta el 31 de diciembre cuando la comuna decidió no darle continuidad al convenio. Cumplido un mes, ya se nota la plaza con los pastos altos, lo que genera que además algunas personas empiecen a podar por su cuenta y dejar los montículos en la calle. Al no haber tampoco recolección por parte de un almejero, se terminan por armar microbasurales, algo que teníamos medianamente controlado”.