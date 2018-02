“Ha sido un gran acierto mantener a la policía local separada de la bonaerense”

El intendente Camilo Etchevarren recibió en los últimos días al Subcomisario Germán Mreued, de la Policía Local para conversar sobre los operativos de seguridad que tendrán lugar durante el inminente Carnaval del Sol y la Fiesta Nacional de la Guitarra.

Durante la reunión, el jefe comunal aprovechó para destacar la tarea preventiva que realiza la fuerza dolorense y acotó: “Me siento orgulloso de haber apoyado desde su creación a la Policía Local. Actualmente en nuestra ciudad lo vemos diariamente en las calles. Nunca me cansaré de defender la labor que realizan, afortunadamente he escuchado declaraciones del ministro Ritondo, señalando la importancia que la misma tiene. Nuestro distrito es de los pocos que no acompañó la fusión de la Policía Local con la Bonaerense, lo que ha sido un gran acierto mantener a las fuerzas separadas trabajando por los dolorenses”, sentenció el titular del Ejecutivo.

“La Policía Local está cerca y a la vista de la gente. A medida que han pasado los meses ha bajado el delito en nuestra ciudad. No tengo dudas que eso se lo debemos a quienes la integran, que son todos jóvenes de nuestra ciudad, a los que quiero hacerles llegar nuestras felicitaciones”, insistió Etchevarren.

Por último, el intendente hizo referencia a la Guardia Urbana: “Tenemos a cargo de la misma a Fabián Puig, cuando se registran cualquier tipo de hechos junto a la Policía Local son los primeros en intervenir, este dato lo tengo porque me lo comentan los vecinos. Tienen rapidez y proximidad con cualquier situación que se pueda producir en Dolores. Es por eso que también deseo expresar mi reconocimiento a todos los integrantes de la Guardia Urbana”.