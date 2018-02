Lo dejaron en la ruta porque se sentía mal y caminó más de 400 metros con un infarto

Raúl Peinado tiene 69 años y reparte su vida entre Mar del Plata y la localidad de Sierra Grande en Río Negro. El último sábado tomó un ómnibus rumbo a la región sudeste de esa provincia patagónica pero sufrió un grave percance a la altura del peaje de ruta 3 en cercanías de la localidad de Tres Arroyos, donde permanece internado desde entonces tras sufrir un infarto.

En contacto con 0223, su hija Carolina contó detalles del terrible momento que vivió su padre a bordo de un micro de la empresa Don Otto. “Alrededor de la 1 de la madrugada del domingo, él se sentía mal, descompuesto. Ante su insistencia, el chofer del ómnibus lo hizo bajar sobre el kilómetro 522, haciéndole firmar una planilla previamente para dar cuenta que lo hacía por su propia voluntad”.

La mujer contó que su papá “se fue caminando, con su valija y bolso a cuestas hasta la estación de peaje lindante, donde dos efectivos policiales que realizan allí la custodia habitual lo socorrieron junto a empleados del lugar, quienes además solicitaron de inmediato una ambulancia del Hospital Pirovano”.

Posteriormente, el doctor Gabriel Guerra, encargado de su atención en la guardia del centro municipal de salud de Tres Arroyos, a donde Peinado llegó sobre las 1,45, confirmó que el hombre había sufrido un infarto.

Estabilizado ahora pero internado en terapia intensiva en compañía de sus familiares, Carolina mostró su lógica indignación por la actitud de la empresa de transporte: “Tuvo que caminar infartado más de 400 metros para pedir ayuda. Ya estoy con un abogada y efectuaré las denuncias pertinentes. Todavía no sabemos qué fue lo que firmó, pero yo no voy a parar hasta que no den cuenta de la gravedad de lo que hicieron”, sentenció la mujer.