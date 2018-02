En plena disputa por el presupuesto, Arroyo convocó a todos los concejales opositores

Este miércoles, el intendente Carlos Arroyo convocó a todos los concejales de la oposición a una reunión para el próximo viernes en el marco de las tensiones políticas producidas por el tratamiento del presupuesto municipal 2018 y las ordenanzas fiscal e impositiva, que fueron retiradas del HCD.

“El viernes, Arroyo propuso mantener primero un encuentro con los concejales de Cambiemos y luego una reunión con la oposición”, le confirmó a 0223 un funcionario con llegada directa al principal despacho de Luro e Yrigoyen. Si bien no trascendieron los motivos de las reuniones, se prevé que el jefe comunal proponga una mesa de diálogo para avanzar rápidamente con la aprobación del presupuesto municipal 2018 y las ordenanzas fiscal e impositiva.

La invitación de Arroyo causó sorpresa en la oposición. Incluso, no todos los bloques están convencidos de concurrir al encuentro. “No sabemos para qué vamos. Nos invitaron a todos pero no nos adelantaron los motivos. Parece poco serio ir a una reunión con el intendente sin una agenda de temas”, confesó un presidente de bloque a este diario digital, quien se mostró molesto por la actitud del Ejecutivo. Además, destacó que "llamó a cada concejal una empleada de la oficina del intendente". "Ni hablaron primero con los presidentes de bloques. Es una total desprolijidad. No sabemos si iremos, salvo que exista una disculpa en las próximas horas", advirtió.

Por su parte, el concejal de Acción Marplatense, Santiago Bonifatti, dijo que “el Departamento Ejecutivo pidió al Concejo Deliberante que se les devuelvan las ordenanzas fiscal e impositiva para modificarlas, pero dejaron el presupuesto en el Departamento Legislativo por lo que no hay intención de revisar las falencias”. “Este presupuesto nada tiene que ver con la realidad, se aleja de las necesidades de los vecinos y no ayuda a Mar del Plata, es un grave error", remarcó el edil opositor.

Para Bonifatti, los cálculos expresados por el Ejecutivo son el resultado de un acto de fe: "Nos dicen que el aumento de tasas va a ser de un promedio del 24% pero cuando vemos como se ha modificado la fórmula para poder llegar a ese cálculo, creemos que es una mera adivinación, un acto de fe, porque salvo que ya hayan emitido toda la tasa con los aumentos no tienen forma de saberlo y en nuestros números los aumentos van a ser muy superiores”, afirmó.

Y remarcó que “comenzamos a detectar dentro de la propuesta del intendente para el año 2018 una serie de contradicciones muy importantes. Por un lado se solicitó la adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal y por el otro se gravan muchas de las actividades productivas de la ciudad que antes no lo estaban".

Por último, el concejal de AM manifestó que “el municipio debe mejorar su situación financiera, entendemos que se deba estudiar a fondo toda la composición de nuestra economía local, pero sin dudas algo que no refleja este presupuesto y que es un reclamo de todo el comercio y la producción es el compromiso del estado para combatir el empleo en negro, la economía informal y la evasión fiscal. Es allí donde podemos encontrar muchas de las soluciones que se buscan”.