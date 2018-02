Juzgan al sujeto que mató a tiros a un joven tras discutir en el barrio Libertad

El sujeto que reconoció ser el autor de los disparos que mataron a Cristian Rojas tras una pelea en el barrio Libertad en agosto de 2016 es juzgado desde este martes por el Tribunal Oral en lo Criminal 3. En su momento la fiscalía solicitó que César Damián Coronel sea considerado autor del delito de homicidio doblemente agravado por su comisión con arma de fuego y con alevosía.

En la jornada de apertura el fiscal Alejandro Pelegrinelli planteó la existencia de elementos de convicción suficientes para tener por acreditado que el mediodía del 6 de agosto de 2016 en inmediaciones de las calles Santa Cruz y 214 Coronel le disparó varias veces a la víctima cuando ésta ya estaba herida en el piso tras una pelea.

El enfrentamiento que terminó con la vida del joven de 26 años había comenzado el día anterior a partir de que dos grupos antagónicos se recriminaran por una pintadas en el frente de una vivienda en las que acusaban a la madre de la víctima de vender estupefacientes. Ese mediodía las discusiones pasaron a un enfrentamiento a golpes de puño que terminó cuando el imputado efectuó al menos en cinco oportunidades un arma de fuego.

Ya en su declaración durante la instrucción penal preparatoria Coronel reconció que se había acercado al lugar porque Rojas había golpeado a su hermano y le había disparado a los pies. "En un tumulto de gente me pasan un arma que no se de donde apareció y me quedé parado en shock ya que recuerdo haberle disparado a los pies, no tiré con intención de matarlo", sostuvo.

A partir de las actuaciones incorporadas a la causa se estableció que el proyectil de arma fuego que culminó con la vida de la víctima tuvo entrada en región posterior y salida en región medial anterior al cuello. Cristian Rojas murió cuando ingresaba al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Sin dudas acerca de la autoría del hecho, los jueces Fabián Riquert, Juan Manuel Sueyro y Mariana Irianni tendrán como punto central del debate la calificación del hecho ya que la defensa a cargo de Osvaldo Verdi adelantó que será la cuestión central a debatir. En su alegato de apertura el profesional adelantó que cuestionará la alevosía que se planteó desde el comienzo de la investigación.

Aunque el debate iba a tomar tres jornadas se estima que las partes desistirán de varios testigos y podría concluir con la presentación este miércoles. "Si los interrogatorios son directos y breves como en la primera audiencia se podría concluir en dos jornadas y aguardar los alegatos finales de las partes", aventuró una fuente judicial a 0223.