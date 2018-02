Movilización por la costa para pedir trabajo genuino y denunciar el programa Empalme de Triaca

Ante la creciente cantidad de despidos en el Estado, con cifras que los movimientos sociales sitúan sólo este año en los 6.639 puestos de trabajo ya inexistentes, más la situación de ajuste de tarifas y la flexibilización laboral que se expande, el Movimiento Teresa Rodríguez; Barrios Unidos en Lucha; Coop A Trabajar; Movimiento Argentina Revelde y el Espacio Sindical de Base se decidieron a movilizar por la costanera marplatense este jueves en la mañana.

Con una concentración inicial en Sarmiento y el boulevard Patricio Peralta Ramos, las organizaciones sociales reclaman que la situación actual se suma “a los despidos del 2017, que llegaron a más de 22.000, entre el sector público y privado”.

“Este sistema que apunta a matarnos de hambre día a día,que vacía sistemáticamente la salud y educación públicas y premia a los asesinos genocidas y policías de gatillo fácil no podrá matar la lucha” aseguraron los manifestantes en un comunicado previo a la marcha.

Desde el MTR denunciaron, además, irregularidades en el programa Empalme que lanzó el ministro Triaca días atrás. “Reclamamos trabajo genuino, rechazamos y denunciamos al programa que sabemos que no va a hacer más que profundizar la precarización y flexibilización laboral y seguir beneficiando a los empresarios de siempre que no hacen más que llenarse los bolsillos a costa de la sangre y el sudor del pueblo trabajador. Este programa anunciado con bombos y platillos por el ministro de trabajo Triaca es parte de la reforma laboral y no es más ni menos que una transferencia directa de dinero del Estado, en forma de mano de obra barata y precarizada, a las empresas privadas”.