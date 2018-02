Oficializaron un nuevo ingreso de personas discapacitadas al servicio de Monitoreo

El intendente Carlos Arroyo, acompañado por Gonzalo Santamarina, director regional de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, oficializó este jueves un nuevo ingreso de personas discapacitadas al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), en el marco del convenio firmado a principios del 2017.

Se trata de 31 personas más que se incorporan a los 40 que ya forman parte del COM, luego de haber completado una capacitación en tareas operativas.

En este marco, Arroyo se dirigió a los integrantes del COM y les manifestó: “Estamos tratando de lograr una mejora de las condiciones de vida de todo el Partido de General Pueyrredon. En esa mejora, ustedes son una base fundamental, tienen que entenderlo y comprenderlo. Yo soy parte de una civilización distinta, con otra mentalidad y forma de pensar, muy distinta a lo común. Y por eso, recibo tantas críticas. Yo no pienso como el 90 % de la gente, tengo otra forma de ver”.

Acto seguido, el jefe comunal agregó: “Lo que yo sé hoy es que ustedes me sirven muchísimo más al servicio y al trabajo que mucha gente que es bárbara y no sirve para nada. Esta es la realidad. Les pido que no abandonen, pongan voluntad, fuerza, patriotismo, porque lo necesita la ciudad, la provincia y el país. Cada uno de ustedes es una célula del poder en Argentina, de un nuevo país, en donde predomine el amor, en donde en lugar de cárceles haya escuelas, donde no haya pobres y la gente tenga una casa, un futuro y una posibilidad”.

“Lo que nunca debemos olvidar es que somos seres humanos libres, que tenemos cerebro, que podemos pensar, que tenemos corazón y podemos amar. Tengan eso siempre presente, no lo olviden jamás, porque esta es la gran riqueza que tenemos todos”, les dijo Arroyo a los presentes.

Por su parte, Patricia Leniz, secretaria de Desarrollo Social, señaló que “la verdad es que es una iniciativa que comenzó con la etapa de entrenamiento. Dar esta posibilidad, que todas estas personas con discapacidad se integren al plano laboral es un logro enorme para la gestión para cada una de las personas”.

“Desde el área de Discapacidad con Domingo Giannini estamos trabajando arduamente porque considero que en el diseño universal, el diseño para todos, no tenemos que hablar de inclusión sino que tiene que ser naturalmente para todo el mundo. Tenemos que cambiar el paradigma de la discapacidad y tenemos que ser una sociedad integradora”, agregó la funcionaria municipal.

Mientras que Gonzalo Santamarina precisó que “estamos trabajando con el Intendente en otras instancias municipales para cumplir el 4 % que establece la Ley de personas con discapacidad que deben estar integradas en los esquemas públicos. Esta es una tarea que tenemos por delante. Esta es una demostración que el Municipio es muy conciente que debe ir trabajando para conseguirlo, es un trabajo de equipo. Hay mucha tarea por hacer, muchos municipios todavía no lo han conseguido y el Ministerio de Trabajo pone a disposición estas herramientas para cumplir la Ley como corresponde”.

Nicolás Uranga, un de las personas con discapacidad que realiza tareas operativas en el COM, expresó: “Estoy muy agradecido, creo que todos los compañeros pensamos lo mismo. De corazón, un gobierno se preocupó por nosotros y siempre estuvo a disposición de nosotros”.

Mientras que Adrián Álvarez, otro de los integrantes del COM, manifestó que “si bien pude rehacer mi vida como pude, después de 19 años nunca pude conseguir trabajo. Para mi era un desafío conseguir un trabajo formal. Tengo 48 años y ahora lo tengo. Quería agradecer, por mí y por todos los compañeros que pasaron por esto. Muchas veces tenemos que hacer nuestra vida a base de sacrificio y otras cosas por haber sido víctimas de un accidente de tránsito y no culpable de algo”.